Die Bürger-Energiegenossenschaft Schwarzwald-Baar hat auf ihrer letzten Gesellschafterversammlung beschlossen, ihre Aktivitäten zukünftig verstärkt auf Bad Dürrheim zu konzentrieren und sich deshalb auch in „Bürger-Ernergiegenossenschaft Bad Dürrheim“ umzubenennen. Darüber informiert die Genossenschaft in einer Pressemitteilung und stellte sich und ihre Vorhaben kürzlich wieder vor.

Zum Informationsabend kamen 25 Personen, darunter auch Bürgermeister Jonathan Berggötz. Die Stadt Bad Dürrheim arbeitet mit der Bürger-Energiegenossenschaft zusammen. Berggötz betonte die Wichtigkeit der Genossenschaft als Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Mit den Änderungen wolle die Bürgerenergie auch die großen Anstrengungen unterstützen, die Bad Dürrheim macht, um das hochgesteckten Ziel der Klimaneutralität bereits 2030 zu erreichen, heißt es seitens der Genossenschaft. Die Energiewende solle so noch stärker ein Bürgerprojekt für alle Bad Dürrheimer werden.

Für die Mitglieder ändere sich durch die Umbenennung zunächst nichts. Der Schritt zur Änderung erfolge aus der Erfahrung heraus, dass neue Projekte umfangreiche Vorleistungen erfordern würden und man auf ein gutes Vertrauensverhältnis mit möglichen Partnern angewiesen sei. Ein verlässliches Fundament durch persönliche Beziehungen sei am besten in der Heimatgemeinde gegeben. Eine unabdingbare Voraussetzung, denn im Fall einer Nichtrealisierung eines Projektes entstünden unkalkulierbare Kosten.

Man will sich also mehr auf den Heimatort mit seinen Ortsteilen und seine Umgebung konzentrieren. Übrigens sei darauf hingewiesen, so der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Kaiser aus Biesingen im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass bis auf die übliche Ehrenamtsentschädigung alle Planungen und Leistungen der vier Aufsichtsratsmitglieder tatsächlich auch ehrenamtlich erbracht werden. Es würden keine externen Büros in Planung oder Umsetzung einbezogen. Die Bürger-Energiegenossenschaft steuere alles selbst.

Aktuell ist die Genossenschaft mit drei neuen Projekten auf der Bad Dürrheimer Gemarkung beschäftigt. Neben der bereits bestehenden PV-Anlage am Mittelberg bei Sunthausen, die im April 2020 in Betrieb ging, soll am Autobahnzubringer bei Sunthausen eine weitere PV-Freiflächen-Anlage gleicher Größe entstehen. Eine zweite Anlage versorgt das neue städtische Wasserwerk. Diese wird auf einem Grundstück des Bio-Landwirts Christoph Trütken gebaut und die dritte Anlage soll das Schwimmbad Minara mit Energie versorgen. Hier ist geplant, den Wall am Randaußenbereich als Fläche zu nutzen. Auch die PV-Anlage auf dem Dach der Salinensporthalle entstand unter der Ägide der Bürger-Energiegenossenschaft. Sie sollte eigentlich längst schon in Betrieb sein, es fehlt nur noch ein Schaltschrank. Doch genau da liegt das Problem. Seit längerer Zeit bestünden für solche Schaltschränke große Lieferschwierigkeiten, erklärt Wolfgang Kaiser.

„Wir sind sehr zufrieden mit den erreichten Erfolgen“, sagt Wolfgang Kaiser. „Wir haben die gesetzten Ziele erreicht.“ Die Entscheidung, die Projekte übersichtlich zu halten, basiere darauf, dass niemand hauptamtlich beschäftigt sei, sondern alle ehrenamtlich tätig seien. „Für uns steht der Bezug zum Ort und den Leuten ganz stark im Vordergrund“, ergänzt er. Neben der Planung und dem Bau der Freiflächen-Anlage am Mittelberg würden aktuell mit privaten Eigentümern und der Stadt Bad Dürrheim Gespräche über weitere Groß-PV-Anlagen laufen.