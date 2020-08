von Mandy Heinze

„Guck mal, da sitzen richtig echte Leut‘ vor uns. Wir sind froh, dass wir wieder raus dürfen“, freuten sich Petra Binder und Doris Reichenauer von „Dui do on de Sell“ auf der Bühne im Kurgarten. Und die richtig echten Leut‘ machten es sich beim Kulturgärtle richtig gemütlich, auf Stühlen, an Bierbänken oder auf Picknickdecken – mit dem gebührenden Abstand – und freuten sich ebenso über das Comedy-Duo, das sich ironisch und auch sarkastisch über die Altersteilzeit von Ehemännern ausließ, genauso wie über die eigenen Wechseljahre.

Petra Binder und Doris Reichenauer von „Dui do on de Sell“ genießen ihren Auftritt auf der Bühne im Bad Dürrheimer Kurgarten. | Bild: Mandy Heinze

Endlich wieder Kultur genießen können, andere Menschen treffen und mit ihnen zusammen lachen – das hat das Veranstaltungsteam hervorragend kreativ umgesetzt, mit viel Gemütlichkeit unter den Lindenbäumen im Kurpark, eine Insel im Grünen.

Dickes Lob von den Künstlerinnen

„Toll, was Ihr hier auf die Beine gestellt habt“, fand auch das Duo „Dui do on de Sell“ – auf Hochdeutsch: „Die eine da und die andere“, die sich im Rampenlicht nicht so richtig über die Altersteilzeit ihrer Männer freuen konnten, die nun leider nicht nur abends daheim sind, sondern auch tagsüber, und ihnen die ganze Zeit hinterher laufen wie Hundle.

Mit viel Selbstironie

Sie stellten fest, dass Männer und Frauen einfach eine andere Sprache sprechen und bekamen dafür vom Publikum viel Zuspruch. Aber auch sich selbst nahmen sie unverschönt unter die Lupe, bezeichneten die Wechseljahre als eigenen Altweibersommer, in welchem die Frau Zärtlichkeit, Verständnis und Zuneigung braucht, aber die eigenen Ehemänner leider nur ehrlich sind.

Bad Dürrheim Sommerliches Kulturvergnügen Das könnte Sie auch interessieren

Dann stellten sie fest, dass die Haut sich im Alter vermehrt und dass man auf einmal Rillen hat, in die man Geranien einpflanzen könnte. Das Publikum im Kulturgärtle lauschte gespannt auf die Geschichten aus dem Alltag, mit denen Frau und Mann sich leicht identifizieren konnte, und lachte herzlich an den richtigen Stellen.

Auch als sie wieder einmal bemerken mussten, dass Männer keine Gebrauchsanweisung brauchen, dass Mütter manchmal einfach peinlich sein müssen und dass ihre heißgeliebten Kinder sich leider oft als Ufos entpuppen, nämlich „Unheimlich faule Objekte“.

Am Ende des Abends stellten sie fest, dass man in der eigenen Kindheit nach Hause gegangen ist, weil man Hunger hatte, und heute gehen die Kinder nach Hause, weil der Akku vom Handy leer ist. Ein toller Abend, an dem nicht nur die Frauen ihren Spaß hatten, sondern auch ihre mitgebrachten Ehemänner.