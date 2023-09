Für Widerstand unter den Eltern der Schülerinnen und Schüler an der Grund- und Werkrealschule (GWRS) sorgte eine erneute geplante Kostenerhöhung für die Ganztagsbetreuung durch den Träger Mariahof Hüfingen.

Außerhalb der Ganztagsbetreuung an der GWRS und der Ostbaarschule gibt es auf Wunsch der Eltern eine gesonderte Betreuung bis 14 Uhr, die ein Mittagessen beinhaltet. Mariahof kürzlich der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass es bei der Ganztagsbetreuung, beim modifizierten Betreuungsangebot und auch beim Mittagessen zu Kostensteigerungen kommen wird. Grund hierfür seien unter anderem tarifliche Anpassungen. Diese sind vereinbarungsgemäß von der Stadt zu übernehmen. Außerdem habe Mariahof für jede der Schulen eine pädagogische Fachkraft als Teamleitung eingestellt, wodurch sich die Qualität der Betreuung erheblich erhöhe.

Der Erhöhung folgend, sollte nun bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag beschlossen werden, die Elternbeiträge von kürzlich erst auf 40 Euro angehoben, ab dem neuen Kalenderjahr auf 65 Euro monatlich zu erhöhen. Damit würde das Defizit der Stadt lediglich auf 8.250,40 Euro steigen anstatt auf 20.850,40 Euro.

Gegen dieses Ansinnen haben sich die Elternvertreter der GWRS, vertreten durch den Elternbeiratsvorsitzenden Christian Gräfe und seinen Stellvertreter Sven Fischer, gewehrt. In dem unserer Redaktion vorliegenden Schreiben heißt es: „Diese Erhöhung wird von uns, den Elternvertretern der Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim, abgelehnt. Zum einen stellt dies in dieser für Familien ohnehin schwierigen Zeit eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung dar, die kaum zu schultern ist. Gerade alleinerziehende Eltern sind aber auf diese Form der Betreuung angewiesen, um überhaupt arbeiten gehen zu können. Dabei wurde gerade erst die Gebühr für das Schulessen von 4,30 auf 5,15 Euro erhöht. Zum anderen wurde die geplante Erhöhung auch nicht ansatzweise öffentlich gemacht. Es entsteht der Eindruck, dass diese quasi durch die Hintertür durchgewunken werden soll. Wir haben uns deshalb heute an die Gemeinderäte gewandt und gebeten, der Erhöhung der Gebühren nicht zuzustimmen.“

Die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) reagierte auf diesen Brief und reichte einen Antrag bei der Stadtverwaltung ein. Die LBU schreibt, dass ihrer Meinung zwar die Erhöhung seitens der angebotenen Leistung gerechtfertigt sei, nicht aber der Zeitpunkt der Erhöhung. Und weiter: „Die Eltern mussten sich bereits vor den Sommerferien für ein Angebot entscheiden: entweder für den kostenlosen Ganztag oder für das flexible Betreuungsangebot in Höhe von 40 Euro pro Monat. Nun kommt knapp drei Wochen nach Schulanfang bereits die Erhöhung. Dadurch ist für die Eltern keine Planungssicherheit gegeben.“ Deshalb beantrage die LBU die Übernahme der Mehrkosten durch die Stadt bis zum Schuljahresende. Im kommenden Jahr könne die Erhöhung kommuniziert und durchgeführt werden. Somit hätten die Eltern die Möglichkeit, sich entsprechend zu organisieren.

„Aus Sicht der Elternvertreter ist die Diskussion im Gemeinderat dazu ganz gut gelaufen“, erklärt Christian Gräfe im Gespräch mit unserer Zeitung. Er habe vor der Debatte den Standpunkt der Eltern klarmachen können und auch den Eindruck gehabt, dass die Gemeinderäte Verständnis für das Anliegen haben.

Nicht nur von der LBU, sondern auch seitens der FDP sei der Vorschlag gekommen, über die Verschiebung der Erhöhung nachzudenken, ebenso von der CDU und auch von der Fraktion der Freien Wähler.