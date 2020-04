Sie sitzt an ihrem Laptop und sorgt dafür, dass die Downloadplattform der Schule funktioniert. Er hat sein Handy in der Hand, die Kopfhörer über dem Scheitel und kommuniziert mit seinen Schülern. Anna und Erik Raab sind Lehrer an der Realschule am Salinensee (RSAS) in Bad Dürrheim. Seit drei Wochen unterrichten sie von daheim aus. Und genau so lange haben sie mit den infrastrukturellen und technischen Problemen ihrer Schule im Bezug auf das Unterrichten von daheim zu kämpfen.

„Wir sind von der Situation überrumpelt worden“, sagt Anna Raab. Die Schule sei nicht darauf vorbereitet gewesen, dass die Lehrer die Schüler von zu Hause unterrichten müssen. Es gebe in Bad Dürrheim etwa keine einheitliche Lernplattform, wie das an anderen Schulen teilweise schon der Fall sei. „Wir haben aber immerhin eine Möglichkeit eingerichtet, mit der die Lehrer ihre Lernunterlagen hochladen können“, erläutert Anna Raab, die für das technische Funktionieren dieses Systems und die Schulhomepage verantwortlich ist.

Schlechtes Internet

Das Problem: Die Bad Dürrheimer Realschule hat noch kein Glasfaserkabel und generell eine schlechte Internetverbindung. Schon beim Hochladen von Dokumenten oder Bildern in E-Mails gebe es manchmal Störungen, weil der Server der Schule überlastet sei. Und sobald die einzigen beiden PC-Räume der Schule genutzt werden, gehe nichts mehr.

Das Downloadsystem auf der Homepage der Schule funktioniere momentan aber dennoch relativ gut. Anna Raab sieht, wie viele Schüler sich die Unterlagen heruntergeladen haben. Sie kann aber nicht erfassen, welcher Schüler sich mit neuem Lernstoff versorgt hat. Die 30-jährige Lehrerin erstellt Wochenpläne und lädt am Freitag die Lösungen hoch. Ihre Schüler müssen die Aufgaben dann verbessern und ein Bild davon zurücksenden.

Anna Raab hat mit ihrer zehnten Klasse auch schon einen Audiochat gemacht: „Die Schüler haben selbstständig ein Portal erstellt, mit dem das möglich ist.“ Funktioniert habe das gut.

WhatsApp als Notlösung

Eine einheitliche Vorgehensweise für alle Lehrer, die die Schule vorgegeben hat, gebe es aber nicht. Und weil es immer wieder zu technischen Störungen kommt und weil nicht alle Schüler einen eigenen Laptop oder Zugang zu einem haben, nutzen einige Lehrer eben andere, unkonventionelle Wege. Erik Raab etwa kommuniziert mit seinen Schülern per WhatsApp. Ein Handy hätten nämlich alle. „Es ist wichtig, dass alle Schüler die Aufgaben bekommen und erledigen“, sagt der 36-Jährige. Wenn das geschehen ist, schicken die Lernenden ihre Ergebnisse an ihren Lehrer. Der korrigiert sie und sendet eine Rückmeldung.

Eine Aufgabe bestand zum Beispiel darin, ein Lernvideo zu erstellen. Die Schüler mussten eine Aufgabe erst verstehen und die Lösung dann in einem kurzen Clip vortragen. Von 30 Schülern, bekam Erik Raab 26 Antworten. Davon lösten sechs Schüler die Aufgabe korrekt, 20 dagegen falsch. Auf vier Schüler warte er noch immer. „Meine Aufgabe ist es dann, mit jedem Schüler die Aufgabe durchzugehen, so dass sie jeder versteht. Ich mache eine Eins-zu-eins-Betreuung per WhatsApp. Anders ist das nicht möglich“, ergänzt der Lehrer für Mathematik, Sport, Alltagskultur, Ernährung und Soziales. Insgesamt unterrichten sowohl Anna, als auch Erik Raab an die 300 Schüler.

Schlechte Kenntnisse

Grundsätzlich sind die Schüler laut dem Lehrerehepaar „digital null vorbereitet“. Sie könnten zwar chatten und online zocken, sie wüssten aber überhaupt nicht, wie man beispielsweise ordentlich eine E-Mail versendet. Die älteren Schüler seien disziplinierter. Bei den jüngeren sei das weniger der Fall. Die schlechte digitale Vorbereitung gelte aber auch für einige Lehrer. „Ich wurde aus dem Kollegium schon einmal gefragt, wo das At-Zeichen auf der Tastatur ist oder wo man den Hashtag machen kann“, sagt die Lehrerin einer sechsten, achten und neunten Klasse. Es sei daher kaum möglich, etwa einen Zip-Ordner zu verlangen.

Auch im Studium werde man als angehender Lehrer nicht auf Digitales vorbereitet. Das müsse man sich selbst erarbeiten. In der Schule in Bad Dürrheim gebe es auch keine Fortbildungen für Lehrer. Und die Medientage seien nur für die fünften Klassen verpflichtend. „Sonst wird der Medienunterricht auf die Fächer aufgeteilt. Jeder Lehrer soll dies im besten Fall in seinen Unterricht einbauen. Bei dem bestehenden Lehrplan ist das aber unmöglich. Die Verantwortung wird an die Lehrkäfte weitergegeben“, sagen die Lehrer. Zwar gebe es digitale Tafeln in Bad Dürrheim, wie man die am besten einsetzt, wüssten aber die wenigsten.

Abgehängt

Die Folge des Unterrichtens von daheim ist laut Anna und Erik Raab, dass die Schüler, die es ohnehin schon schwieriger in der Schule hätten, nun noch mehr abgehängt werden. „Es gibt Schüler, die man erst gar nicht erreicht“, sagt die 30-jährige Lehrerin. Es habe bereits eine E-Mail der Schulleitung gegeben, in solchen Fällen noch genauer nachzuhaken. Besonders schwierig sei die Situation für Kinder mit ADHS. Diese bräuchten gerade jetzt im besten Fall Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Erledigen der Hausaufgaben.

Einen positiven Nebeneffekt sehen die Raabs an der derzeitigen Situation nicht. Das einzig Gute, wenn man davon sprechen könne, sei, dass nun alles offen gelegt wird, was falsch läuft. Erik Raab sagt: „Es braucht ein digitales Klassenzimmer, das die Schüler mit dem Handy bedienen können.“ Dafür müsse es eine einheitliche Lern- und Lehrplattform geben, die alle nutzen. Lehrer und Schüler müssten verpflichtend fortgebildet werden und die Internetverbindung müsste besser sein.

Zumindest an der Einheitlichkeit arbeitet Anna Raab schon. Mit der Schulleitung, mit der es bislang nur den sporadischen Austausch per Mail gebe, habe sie vereinbart, sich nach passenden Modellen umzuschauen – denn: „Sollte der Unterricht von zu Hause noch einige Wochen weitergehen, brauchen wir an der RSAS dringend eine einheitliche Vorgehensweise für diesen Ausnahmezustand.“

Wenn dann wieder regulärer Unterricht stattfindet, würde sich das Lehrerehepaar unter anderem einen Mitarbeiter wünschen, der ausschließlich für die Digitalisierung der Schule zuständig ist. Bislang ist das noch Anna Raabs Aufgabe. Drei Stunden bekommt sie dafür pro Woche freigeräumt, um die Realschule am Salinensee endlich ins 21. Jahrhundert zu bringen.