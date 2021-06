von Mandy Heinze

Schief stehende Straßenlaternen, Risse in der Fahrbahndecke, einer davon über 100 Meter lang und über zehn Zentimeter breit, notdürftig geflickt und mit Warnbarken markiert mitten auf der Straße.

Breite und bis zu 100 Meter lange Risse ziehen sich durch die Gomstelstraße.

Die Gomstelstraße im Oberbaldinger Wohngebiet Deicheläcker bietet keinen schönen Anblick und die Anwohner sind sauer, allen voran Ortschaftsratsmitglied Alexander Niederkorn, der seinen Unmut in der jüngsten Ortschaftsratssitzung am 9. Juni deutlich zum Ausdruck brachte.

„Mir ist es wichtig, dass wir jetzt endlich anfangen an der Situation etwas zu ändern. Wir Anlieger sind echt am Ende mit den Nerven“, so Niederkorn, nachdem er darauf hinwies, dass die erste Meldung von den Anwohnern schon 2008 an die Stadt Bad Dürrheim gemacht wurde. Joachim Petelka vom Bad Dürrheimer Tiefbauamt, der seit eineinhalb Jahren bei der Stadt angestellt ist und dem Bilder aus dem Jahr 2013 vorliegen, nahm sich nun der Sache an. Er stellte das durchgeführte Baugrundgutachten und die weitere Vorgehensweise in der Ortschaftsratssitzung vor.

„Es ist absolut ärgerlich, ich verstehe das, wenn sich über die vielen Jahre nichts tut. Aber eins ist sicher, wir werden mit den veranschlagten 140 000 Euro nicht hinkommen. Aber wenn wir jetzt etwas machen, sollten wir es richtig machen.“ Das erklärte Bürgermeister Jonathan Berggötz, der bei der Sitzung zeigte, wie wichtig ihm das Anliegen ist.

Nachdem der große Riss schon einmal verschlossen wurde und nur einen Monat später wieder zutage trat, wurden nun erste Schritte eingeleitet. An drei Stellen wurde ein Geländeschnitt mit einer Rammkernsondierung vorgenommen. Diese zeigte im Schnitt erst Kiesschichten, dann eine Torfschicht und dann eine Tonschicht. Das Fazit der Baugrunduntersuchung führt aus: „Die Ursache für die festgestellten Straßenschäden ist eine zirka 0,6 bis 1,1 Meter dicke Torfschicht, die sich in einer Tiefe zwischen 1,3 und 1,8 Metern unter der Fahrbahn befindet. Diese Torfschicht hat eine eingeschränkte Tragfähigkeit und zersetzt sich durch die Klimaeinflüsse. Im Bereich der Kanaltrassen wurde der Torf ausgebaut und mit Kies ersetzt. Durch das unterschiedliche Setzungsverhalten der verschiedenen Straßenbereiche, Kanaltrasse ohne Torf – restliche Fahrbahn mit Torf, entstehen Risse in der Fahrbahn, die infolge der Torfzersetzung immer breiter werden.“

Das Ergebnis des Baugrundgutachtens ergibt, dass eine umfangreiche Sanierung der Gomstelstraße notwendig ist. Das heißt, es ist ein vollständiger Bodenaustausch der Torfschicht mit Schotter bis in eine Tiefe von drei Metern notwendig. Gleichzeitig müsste aber eine Austrocknung der vorhandenen Torfschichten unter der Bebauung Deicheläcker durch einen Lehmriegel verhindert und ebenfalls die vorhandenen Wasser-, Gas- und Stromleitungen gesichert werden. „Wir brauchen eine umfangreiche Sanierung der Gomstelstraße, einen vollständigen Bodenaustausch. Diese umfangreichen Sanierungsmaßnahmen müssen von einem Fachbüro geplant werden“, so Petelka.

Für das weitere Vorgehen heißt das, dass das Ingenieurbüro Weber mit weiteren Untersuchungen zwecks der Konkretisierung der Sanierung beauftragt wird. Dazu werden zwei Grundwassermessstellen errichtet und die durchgeführten TV-Kanalbefahrungen in der Gomstelstraße begutachtet,

woraufhin dann das Abschlussgutachten im Ortschaftsrat und im Gemeinderat präsentiert wird. Anschließend soll ein Fachbüro mit der Sanierungsplanung für die Gomstelstraße beauftragt werden, wobei die Ergebnisse und Sanierungsplanung bis Frühjahr 2022 erfolgen soll. Die bauliche Sanierung soll voraussichtlich 2022 beginnen. „Bad Dürrheim hat viele Baustellen, es gibt viel zu tun und es tut schon weh, wenn wir hier mehrere Hunderttausend Euro investieren müssen. Für die Vergangenheit können wir leider nichts, ich habe im Archiv auch leider kein Baugrundgutachten von damals gefunden, aber wir müssen heute das Beste draus machen“, schloss Petelka seine Präsentation.

Der Breitbandausbau werde voraussichtlich im Herbst beginnen, informierte Petelka noch. Zu berichtigen ist, dass es der Ortschaftsrat Oberbaldingen war, der im vergangenen Jahr der Reaktivierung des Mooslochs in ein Niedermoor zustimmte und nicht wie berichtet, der Ortschaftsrat Biesingen. Die Biesinger ließen sich bei der letzten Sitzung erst einmal informieren, fanden das Thema auch interessant, fällten aber noch keine Entscheidung.