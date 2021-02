von Sabine Naiemi

Die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim ist mit der Umsetzung der „Drei-Welten-Card“ beauftragt. Drei Welten heißt, drei Landkreise arbeiten zusammen an einem touristischen Neustart: der Schwarzwald-Baar-Kreis, der Kreis Waldshut und landesübergreifend der Kanton Schaffhausen. In die Vermarktung soll die Drei-Welten-Card ab dem 1. April gehen. Der Countdown läuft also.

Der Tourismusmagnet in Bad Dürrheim und über die Region hinaus ist das Solemar. | Bild: Kur- und Bäder GmbH

Doch die Karte bedeutet nicht nur für die touristisch geprägten Teilnehmenden eine große Chance. Die Drei-Welten-Card eröffnet auch den Bürgern der teilnehmenden Landkreise unzählige Möglichkeiten, ihre Heimat neu zu entdecken.

Eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn ist ein besonderes Erlebnis. | Bild: Matthias King // sptmbr

Was bietet die Drei-Welten-Card? Die Drei-Welten-Card bietet für jeden Gast das passende Erlebnispaket. Ob sportliche Abenteurer, Kultur-Genießer oder Familien – mit der Karte lassen sich Routen individuell zusammenstellen. Mit einem „maßgeschneiderten“ Plan können die Nutzer viel erleben und durch die zahlreichen Angebote dabei sogar Kosten sparen. Istdie Drei-Welten-Card nur Touristen vorbehalten? Nein. Auch Bürger der teilnehmenden Landkreise können die Karte nutzen. Zeitnah nach dem Start der Drei-Welten-Card am 1. April soll eine Bürgerkarte folgen. Gegen einen Jahresbeitrag soll der Karteninhaber jede der aktuell rund 100 Leistungen ein Mal pro Jahr nutzen können. Außerdem ist später eine sogenannte Firmenkarte geplant, welche die Arbeitgeber an ihre Mitarbeiter weitergeben können.

Ein Gang durch den Schlosspark Donaueschingen gehört dazu. | Bild: Tobias-Raphael Ackermann

Was bietet die Drei-Welten-Card? Aktuell bietet die Karte etwa 90 kostenlose Leistungen in 20 Bädern, 30 Museen, Ausstellungen, Skiliften, Stadtführungen und vieles mehr. Viele interessante Ziele in den starken touristischen Landkreisen Schwarzwald, Bodensee und Rheinfall können ohne zusätzliche Kosten besucht und genutzt werden. Die Nutzung der Angebote basiert auf einer umlagefinanzierten Mischkalkulation. „Die Karte punktet mit einem großem Mehrwert und großen Chancen“, erklärt Kurgeschäftsführer Markus Spettel aus Bad Dürrheim. Mehr als 80 Gastgeber der Region mit 1500 Betten sind beteiligt. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze im südlichen Schwarzwald, am Ufer des unteren Bodensees und in der Schweiz verschenken mit der Karte eine Fülle von Erlebnissen.

Den Waldpfad im Villinger Groppertal genießen. | Bild: HagenFotoDesign Jens Hagen

Wo liegt das Gebiet und wie groß ist es? Das Gebiet, das die Drei-Welten-Card umfasst liegt zwischen Villingen-Schwenningen, Schaffhausen (CH) und Bad Säckingen, dem südlichen Schwarzwald mit Hochrhein und den westlichen Ausläufern des Bodensees zwischen Konstanz und Basel (CH). Das Kerngebiet umfasst rund 2500 Quadratkilometer, was der Größe des Saarlandes entspricht und hat 465 000 Einwohner (383 000 in Deutschland und 82 000 in der Schweiz).

Das Römerbad in Hüfingen gehört zur Entdeckungsreise dazu. (SK-Archiv) | Bild: Roland Sigwart

Welche Naturschauspiele gehören dazu? Große Teile des Gebiets befinden sich im Naturpark Südschwarzwald, am Hochrhein vom Ausfluss aus dem Bodensee bis Basel, am Rheinfall in der Schweiz, rund um die Triberger Wasserfälle, die Donauquelle in Donaueschingen gehört dazu, ebenso wie die Neckarquelle in Villingen-Schwenningen und die Wutachschlucht mit dem Schluchtensteig.

Kinder erleben Spaß in der Spielscheune Unterkirnach. | Bild: Matthias King // sptmbr