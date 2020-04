von Mandy Heinze

Die Ostbaar ist ein herrliches Fleckchen Erde mit kleinen Bergen,wunderschönen Wäldern und der weitläufigen Landschaft. Die Baar verfügt über ein weitläufiges Wander- und Fahrradwegenetz, das sowohl Bewohner der Region als auch Touristen wertschätzen. Hier kann man noch Fuchs und Hase auf den Feldern sehen oder äsende Rehe. Umso schlimmer, wenn Leute gewissenlos diese kostbare Natur als Müllabladeplatz missbrauchen und dadurch zur Gefahr für Menschen und besonders Wildtiere machen. So wurde erst kürzlich einer riesige zerbrochenen Glasscheibe zwischen Rothmund und Blatthalde einfach ins Gebüsch gekippt. Die Scherben bilden eine große Verletzungsgefahr für Tiere.

Auf dem Parkplatz zwischen Öfingen und Talheim hat jemand seinen ausrangierten Öltank abgeladen, anstatt ihn ordnungsgemäß zu entsorgen. Bilder: Mandy Heinze | Bild: Mandy Heinze

„Ich kann das Denken der Leute nicht nachvollziehen, dass man Unrat und Sperrmüll einfach in der Umwelt entsorgt“, ereifert sich Öfingens Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser über diesen Vorfall, den ihr auch viele entsetzte Spaziergänger gemeldet hatten. „Man kann doch überall seinen Müll abgeben, ob im Wertstoffhof, über den Sperrmüll, auf Mülldeponien oder sogar über Kleinanzeigen“, so Schweizer-Engesser weiter. Auch der alte Öltank auf dem Parkplatz zwischen Öfingen und Talheim erhitzt die Gemüter. Jetzt muss der Werkhof – also die öffentliche Hand – diesen Müll entsorgen, denn weder der Öltank noch die Glasscherben werden verrotten. „Es ist doch Idiotie, den Müll ins Auto zu laden und dann irgendwo im Gelände zu entsorgen, anstatt ihn gleich an die richtige Stelle zu bringen. Der Mensch sieht sich als höchstes Wesen auf diesem Planeten und ist doch oft so dumm“, so die Ortsvorsteherin. Sie hofft auf die Hilfe der Bevölkerung. Vielleicht hat ja jemand etwas beobachtet und sie wäre sehr dankbar für entsprechende Hinweise.