von Sabine Naiemi

Seit 2010 sammelt die Bad Dürrheimerin Magdalena Frankowski mit viel Herz und nicht endendem Engagement Hilfsgüter für Oradea in Rumänien. Dazu kam es durch einen Besuch in ihrem Geburtsland, als sie der dortigen bitteren Armut gewahr wurde. Frankowski arbeitet mit dem Freundeskreis Oradea Villingen zusammen, dem sie die gesammelten Güter zum Transport nach Rumänien weitergibt.

Magdalena Frankowski überprüft jedes einzelne der bei ihr abgegebenen Stücke. Die Sachen sollen in Ordnung sein. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Erst geniert sie sich ein bisschen, darüber zu erzählen. „Wenn ich eine gute Tat vollbringe, dann prahle ich doch nicht damit nach außen“, erzählt die immer noch agile 83-Jährige.

Sie wisse aus eigener Erfahrung noch sehr gut, was Armut bedeutet, erklärt sie. Ihre Eltern seien aus der Ukraine, von wo sie von Hitler vor dem zweiten Weltkrieg vertrieben wurden. Am 28. Februar 1938 erblickte Magdalena Frankowski in Lenauheim im Banat das Licht der Welt. 1940 sei die Mutter allein mit fünf Kindern – der Vater fiel im Krieg – und nur den Sachen, die sie am Leib trugen, mit einem Pferdekarren nach Hannover weitergezogen. Obwohl sie selbst noch sehr klein war, haben sich die schwierigen Anfänge ihrer Familie, ebenfalls von bitterer Armut geprägt, tief in ihr Gedächtnis eingegraben.

Nach Bad Dürrheim kam Magdalena Frankowski 1985 der Liebe wegen und hat es nie bereut. Nach langen Jahren des Zusammenlebens habe ihr Mann sie dann einfach mit den Heiratspapieren überrascht. Geheiratet wurde am 28. Dezember 2000. Nein, nicht auf dem Standesamt Bad Dürrheim, sondern auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze. Weil sie die Gegend Garmisch-Partenkirchen so liebt.

Bekannt ist Magdalena Frankowski in der Stadt durch ihr Nähstüble, das die gelernte Schneiderin gleich nach ihrer Ankunft in Bad Dürrheim in Betrieb nahm. Mittlerweile näht die Rentnerin jedoch nur noch für den Hausgebrauch, oder wenn sie etwas verschenken möchte.

Wie kam es nun dazu, dass sie sich so auf die Hilfe für Rumänien konzentriert? Es war mir ein Herzensanliegen, irgendwann meine Geburtsstadt zu besuchen, um zu sehen, wo ich herkomme. Diese Reise trat sie als 67-Jährige an und war erschüttert, wie arm die Leute dort sind, besonders Alte und Kinder in Heimen, und trotzdem noch so gastfreundlich. Das sei ihr so zu Herzen gegangen, dass in ihr der Entschluss reifte, etwas zu tun.

Irmgard Rösch (rechts) vom Freundeskreis Oradea zeigt Besuchern das prall gefüllte Hilfsgüter-Lager in der Wöschhalde. Im Vordergrund stehen fertig gepackte Paletten, die von der Firma ebm-papst aus St. Georgen mit nach Oradea genommen werden. Bild: SK-Archiv Rösch | Bild: Irmgard Rösch

Sie suchte den Kontakt zum Oradea-Freundeskreis und fing bald darauf an, zu sammeln. „Meine Erfahrungen als Kind mit der Armut sind mein Antrieb“, sagt Frankowski.

So ist sie also ständig damit beschäftigt, Hilfsgüter anzunehmen. Sie sammelt alles. Auch Haushaltsgegenstände, Geschirr, Spielzeug und alle möglichen sonstigen Artikel. Mit alles ist jedoch nicht gemeint, dass jemand einfach bei Magdalena Frankowski seinen Müll entsorgen darf.

„Die Dinge sollten schon gut erhalten sein“, sagt sie. Es sei nicht zu fassen, doch manche Leute brächten ihr kaputtes Geschirr, zerrissene oder gar ungewaschene Wäsche. Die Seniorin schaut sich jedes Stück an und packt es um in Bananenkartons, die dann regelmäßig vom Oradea-Freundeskreis abgeholt werden, dessen Transporte coronabedingt derzeit leider nicht fahren können. Ausgerechnet jetzt, wo doch in dieser schweren Zeit jede nur erdenkliche Hilfe dort gebraucht wird.

Stillsitzen ist für Magdalena Frankowski ein Fremdwort. Nebenbei kümmert sie sich noch um ein paar Leute, von denen sie weiß, dass sie allein sind, backt Kuchen, strickt Socken und Schals, die sie dann verschenkt. „Ich kann die Hände nicht ruhig halten“, sagt sie. Und das Bedürfnis, sich um andere zu kümmern, könne sie einfach auch nicht abschalten. Und wenn sie dann noch Zeit hat, sammelt sie alte Puppen. „Als Kind hatte ich keine Puppen, jetzt habe ich einen ganzen Schrank voll“, strahlt sie.