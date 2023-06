Im Rahmen der Ehrung der langjährigen Kommunalpolitiker im September durfte sich jeder Geehrte einen Baum aussuchen. Die Stämme sind jüngst gepflanzt worden. Stadtrat Wolfgang Kaiser entschied sich für einen Urapfelbaum.

Der Urapfel stehe für Beständigkeit und bildet tiefe Wurzeln aus, wodurch er auch längere Trockenzeiten und Temperaturen bis zu 40 Grad im Plus- und Minusbereich überstehe. Das erklärt die Stadtverwaltung Bad Dürrheims in einer Pressemitteilung. Dominik Schnerch hat den Setzling mit viel Aufwand gezogen und zur Verfügung gestellt. Seinem Einsatz ist der Erhalt und die Verbreitung dieser alten Sorte zu verdanken. Ausgesucht hat sich Wolfgang Kaiser diese Baumart, da die alte Apfelsorte resilient gegenüber dem sich wandelnden Klima sei und gut zu den anderen Obstbäumen an den von ihm gewählten Standort im hinteren Teil des Kurparks, dem Beginn des Biodiversitätspfads, passe.

Aufgewachsen ist Wolfgang Kaiser in der Landeshauptstadt Stuttgart, er war als Kind und Jugendlicher jedoch oft in Bad Dürrheim. Nach seinem Studium in Englisch, Geschichte und Politik zog er 1976 für das Referendariat nach Bad Dürrheim und war ab 1979 als Gymnasiallehrer an der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen tätig. Von Jugend an ist Kaiser politisch sehr aktiv, kandidierte 1980 bei den Gemeinderatswahlen und gründete mit Mitstreitern die LBU (Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz). Er kam damals als noch einziges Mitglied der Fraktion der LBU in den Gemeinderat. 1994 wurde er in den Ortschaftsrat Biesingen gewählt. Kaiser war in diesem 15 Jahre lang aktiv, davon 13 Jahre als Ortsvorsteher. Besonders eingesetzt habe er sich gegen die Sondermülldeponie auf der Baar und sei mit führend tätig in der Bürgerinitiative gewesen, erklärt die Stadtverwaltung weiter.

Wolfgang Kaiser ist in vielen Ausschüssen des Gemeinderats vertreten und gehört auch dem Aufsichtsrat der Kur- und Bäder GmbH an, und das als einer der beiden Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden. Sein Kernanliegen sei es, so in der Pressemitteilung weiter, Kindern und Enkeln eine Welt zu hinterlassen, die Gestaltungsspielräume gebe und lebenswert sei. „Man ist immer Teil von dem Ganzen. Als Teil von dem Ganzen kannst du mit anderen etwas bewegen und Veränderungen anstoßen“, so Kaiser. Als Gründungsmitglied und Landesschatzmeister der Grünen und Initiator der Bimd-Ortsgruppe Bad Dürrheim liegen Wolfgang Kaiser Umweltthemen besonders am Herzen. Die Projektgruppe Bad Dürrheim Klimaaktiv habe unter seinem Einsatz als Moderator und Leiter an Fahrt aufgenommen.

Darüber hinaus ist Kaiser im Vereinsleben Bad Dürrheims und darüber hinaus breit verankert, etwa im Generationentreff Lebenswert, bei der Bürgerstiftung Bad Dürrheim und der Bürgerenergiegenossenschaft Schwarzwald-Baar. Als Dankeschön für seine 40-jährige Gremienarbeit und seinen Einsatz für die Stadt Bad Dürrheim erhielt Herr Kaiser bei der Ehrung im September vergangenen Jahres das Goldene Verdienstabzeichen mit Lorbeerkranz des Städtetags Baden-Württemberg sowie eine Ehrenurkunde.