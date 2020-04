Anfang der 70er Jahre fanden sich an den Ortseinfahrten von Bad Dürrheim diese über drei Meter hohen „Pst-Schilder“. Das Bild zeigt nicht etwa eine Schwarzwälderin, sondern eine Frau in der typischen Baaremer Tracht mit der typischen Haube auf dem Kopf. Viele der Älteren werden sich noch an dieses Bild erinnern. Sie sollten die Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass man im Kurtort Bad Dürrheim möglichst geräuscharm unterwegs sein sollte. Derzeit ist das nicht nötig, denn in den Zeiten der aktuellen Corona-Krise ist es sehr ruhig geworden auf und in den Straßen der Kurstadt. Davon abgesehen wurde im Jahre 1989, vor nunmehr 31 Jahren, ganz Bad Dürrheim zur 30er-Zone. Bad Dürrheim war der erste Ort, in dem das flächendeckend eingeführt, und zwar am 14. Juni 1989, ein halbes Jahr bevor die Berliner Mauer fiel. Schon damals waren die Bad Dürrheimer echte Pioniere. Bild: Jürgen Kauth