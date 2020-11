von Sabine Naiemi

Die Stadtverwaltung überarbeitet derzeit die Kinderbetreuungsordnung (wir berichteten). Im Rahmen dessen wird neben den neuen Elternbeiträgen unter anderem die Platzvergabe in den Kindertagesstätten neu geregelt, da in den kommenden Jahren die Nachfrage nach Betreuungsplätzen voraussichtlich das Angebot deutlich übersteigen könnte. Laut Gesetz hat jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr das Recht auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Dieser Anspruch besteht bis zum Eintritt in die Schule.

Die Kindertagesstätte Stadtkäfer ist die neueste und modernste Betreuungseinrichtung der Stadt Bad Dürrheim. Bild: SK-Archiv Adam

Mit der Neuordnung das Platzvergabeverfahren (auf Basis des Sozialgesetzbuches VIII) durch ein Punktesystem transparenter gestaltet werden:

Kleinkindbetreuung (Krippe/U3): Kinder, die das erste Lebensjahr, aber noch nicht das dritte Lebensjahr vollendet haben 200 Punkte; Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben und bei denen eine förderliche Entwicklung geboten ist 100 Punkte; Geschwisterkind in der Einrichtung 40; Vorgaben oder Empfehlungen des Jugendamtes 20; alleinlebende und berufstätige, arbeitssuchende, eine Erwerbstätigkeit aufnehmende (und anderes) Sorgeberechtigte 20; beide Sorgeberechtigten berufstätig, arbeitssuchend, nehmen eine Erwerbstätigkeit auf (und anderes) 10; Inhaber des städtischen Familienpasses 5 Punkte.

Kindergarten (Ü3): Kinder, die älter als vier Jahre und sechs Monate sind 200 Punkte; Kind ist bereits durch die Krippe in der gleichen Einrichtung 40, Geschwisterkind in der Einrichtung 40, Vorgaben oder Empfehlungen des Jugendamtes 20. Die restlichen Kriterien sind identisch mit der Punkteliste für die U3-Betreuung.

Über die Aufnahme der Kinder entscheidet, im Rahmen der Aufnahmebestimmungen die zuständige Sachbearbeitung in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung. Die Anmeldung des jeweiligen Kindes sollte bis zum 31. Januar jedes Kalenderjahres für das zum 1. September beginnende Betreuungsjahr erfolgen (bevorzugt wird die Online-Anmeldung). Es können bis zu drei Wunscheinrichtungen und -angebote angegeben werden, die bei der Platzvergabe so gut wie möglich berücksichtigt werden. Bei zwei Anmeldungen mit gleichen Voraussetzungen und Anspruch auf den letzten verfügbaren Platz einer Einrichtung entscheidet das Losverfahren. Das gilt ebenfalls für die Vergabe von Plätzen bei Anmeldungen, die nach dem Stichtag eingehen. Kann eine wunschgemäße Platzvergabe aus Kapazitätsgründen nicht geleistet werden, wird in der Regel ein Betreuungsplatz in einer anderen Einrichtung zugewiesen.

Der Beschluss der neuen Betreuungsordnung soll in der Dezember-Sitzung des Gemeinderates erfolgen.