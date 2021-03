von SK

Bild: Evangelische Kita am Salinensee

Die Kinder der evangelischen Kindertagesstätte am Salinensee erleben in diesem Jahr ein besonderes Projekt vor Ostern. Innerhalb einer „Kinderbibelwoche“ erfahren sie die Ostergeschichte mit allen Sinnen und sehen, warum Ostern gefeiert wird, so eine Mitteilung des Kindergartens. Handpuppe Fridolin führt mit ihren zwei Freunden durch die unterschiedlichen Geschichten und motiviert zum kreativen Arbeiten und gemeinsamen Spielen. Da kann zum Beispiel der Esel des Palmsonntags mit Pappe und Wäscheklammern gebastelt oder eine Kreuzkette aufgefädelt werden. Ein Hahn wird aus Eierkarton geklebt, oder der Pokal (ein Eierbecher) des Abendmahls wird bunt verziert. Zum Abschluss der Woche kann dann jedes Kind einen „Erinnerungskorb“ voller selbst produzierter Dekorationsgegenstände mit nach Hause nehmen, um dort die Geschichte noch einmal nachzuerleben. Die Idee der Kinderbibelwoche kommt von der evangelischen Landeskirche Baden und war als Ideen- und Materialheft mit dem Titel „Der kleine Bücherwurm Fridolin und die wunderbare Osterfreude“ Grundlage der Projektwochen. Zusätzlich kreieren die Kinder große Plakate zu den einzelnen Geschichten. Diese Plakate werden zusammen mit der passenden Geschichte und einem kurzen Impuls für Erwachsene zu einem „Osterweg“ zusammengestellt, der ab Palmsonntag, 28. März, bis zum 12. April am Zaun der Kita am Salinensee zu sehen sein wird und so jederzeit von Spaziergängern angesehen und miterlebt werden kann. Alle Familien und Spaziergänger haben so die Gelegenheit, die Ostergeschichte zu erfahren.

Bild: Evangelische Kita am Salinensee



Bilder: Evangelische Kindertagesstätte