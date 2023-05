Mit nur zwei teilnehmenden Teams schmal besetzt war die zweite Schwarzwald-Baar-Grillmeisterschaft am vergangenen Sonntag in Bad Dürrheim. Bekannte Gesichter standen an den Grills: die Brandstifter aus dem Filderkreis bei Stuttgart und Bösi‘s Cook und BBQ aus Schramberg. Wieder einmal demonstrierten beide Teams, dass Grillen nicht einfach heißt, mal eben ein Stück Fleisch auf den heißen Rost zu schmeißen – mitnichten. Die Griller sind wahre Gourmetköche.

Beide Teams gingen bei der Grillmeisterschaft unter gleichen Voraussetzungen an den Start. Sie erhalten einen Korb, in dem sich die gleichen Zutaten befinden. Dieses Mal war das zum Hauptgericht Roastbeef. Die Vorspeise musste vegetarisch sein, zum Dessert sollte es eine süße Maultasche geben „Schwarzwälder Art“. Dann wird zum Start geläutet und alle schmeißen sich mit Kreativität und Erfindungsreichtum ins Rennen. Für jedes Gericht bleibt eine Stunde Zeit, bis es auf die Sekunde genau zur Verkostung abgegeben werden muss.

Den ersten Gang entschied Bösi‘s Team für sich mit Gemüsequiche und gegrilltem grünem Spargel. Die Mannschaft Brandstifter konnte den Hauptgang (Roastbeaf mit Sellerieschaum an wildem Brokkoli und Süßkartoffelschnitzen) und den Dessertgang für sich entscheiden. Die Jury, dieses Mal aus dem Publikum ausgewählt, bewertete unter Anleitung eines Mitglieds der German Barbecue Association (GBA) nach sechs genau festgelegten Kriterien: Gesamteindruck, Garzustand, Geschmack des Hauptbestandteils, Geschmack der Beilage und Harmonie. Es können pro Kriterium ein bis zehn Punkte vergeben werden.

Selbst der strömende Regen hielt die Zuschauer nicht ab, den Grillern über die Schulter zu schauen. Ihnen lief allein schon vom Zusehen das Wasser im Mund zusammen, die Schälchen mit den Kostproben wurden den Teams geradezu aus den Händen gerissen.