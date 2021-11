von Jörg-Dieter Klatt

Die Energiewende ist in aller Munde und die Stadt Bad Dürrheim macht den Weg frei für weitere Solarnutzung. Am Stierberg bei Sunthausen wird eine neue Sieben-Megawatt-Photovoltaikanlage entstehen. Ehrgeiziges Ziel: Sie soll 5000 bis 7000 Menschen pro Jahr mit Solarstrom versorgen.

Bad Dürrheim Bei Sunthausen entsteht jetzt Strom für hunderte Menschen

Gebaut wird die Anlage von einem privaten Antragsteller. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung konnten jetzt der Weg für die große Photovoltaikanlage frei gemacht werden.

So arbeitet die Anlage sehr effektiv

Die neue Freilandanlage wird unmittelbar neben dem Solarpark am Autobahndreieck Bad Dürrheim erstellt. Das besondere an der Anlage ist die Ausrichtung der Solarmodule nach Osten und Westen. Bene Müller von der Firma Solarcomplex erläuterte, dass der Strom von Freilandanlagen am freien Strommarkt über einen Stromliefervertrag angeboten werden kann.

Gerade am Morgen oder am Nachmittag werde oft hoher Strombedarf gemeldet. Dann lässt sich der Strom teurer verkaufen als zur Mittagszeit. Obwohl der effektive Ertrag am Mittag höher als zu den Tagesrandzeiten sei, werde der höhere finanzielle Ertrag dieser Anlage die geringere Einstrahlung in den Stoßzeiten wettmachen.

Hinter dem Jägeransitz soll das neue Sieben-Megawatt-Solarfeld entstehen.

Damit sei langfristig die Wirtschaftlichkeit der Anlage gewährleistet, kann der Strom doch auf die Laufzeit hochgerechnet zum Preis von nur 4,1 Cent pro Kilowattstunde erzeugt werden. Da praktisch keine Betriebskosten anfallen, ermöglicht die Stromernte ein zuverlässiges zweites Standbein für die Betreiberfamilie. Derzeit wird das 4,9 Hektar große Gelände landwirtschaftlich genutzt.

Solarfelder sorgen für eine reiche Artenvielfalt

„Die Fläche unter und zwischen den Modulen erfährt eine deutliche ökologische Aufwertung“, so Bene Müller. Der BUND bestätige, dass sich in der Umgebung der Solarfelder schnell eine reiche Artenvielfalt einstellt. Vom Rat wurde die Frage aufgeworfen, ob es nicht möglich sei, dass ein Teil des Ertrages an die Stadt abgeführt werden könne. Da es keine gesetzlichen Vorgaben hierzu gibt, könne dieser Wunsch nur als Empfehlung an den Betreiber gerichtet werden, so der Firmenvertreter.