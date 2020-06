von Alexander Hämmerling

Der Kulturbetrieb in Bad Dürrheim nimmt nach der Corona-Auszeit mit einem „romantischen Klavierabend“ wieder leicht Fahrt auf. 19 Besucher versammelten sich im Weinbrennersaal im Haus des Gastes, um Werken von Beethoven, Chopin, Schumann und Piazolla zu lauschen. Eine Programmansetzung der Leidenschaft folglich. Der Interpret, Martin Münch, der neben der Musiker-ausbildung auch studierter Philosoph ist, kredenzte den Hörern zusätzlich romantische Stücke, die der eigenen Komponistenader entsprangen.

Neben der klanglichen Reise trat Münch auch als inspirierender Conférencier in Erscheinung, wobei er mitunter keinen Vergleich seiner Werke mit den ganz Großen scheute. „Beethoven schrieb einst sein Werk für Elise. Auch ich hatte eine romantische Phase in meinem Leben“, so Münch zu seinem Publikum. „Für Ute“, so ein Werk des unter 20-jährigen Münch aus dem Ende der 70er Jahre, welches er dem Auditorium nicht vorenthalten wollte. Eine feurige Schwindelreise durch die Emotionswelt eines Jugendlichen, die sich an der Klaviatur austobt. Das Programmheftchen sah für den Besucher unter anderem die absoluten Charts der romantischen Klassik vor, so etwa Beethovens Mondscheinsonate, Tschaikowskys Blumenwalzer oder den ewig-unsterblichen Zenit der Klavierromantik, Schumanns „Träumerei“. Für die Hörer ein besinnlicher Klavierabend, der weitgehend mit geschlossenen Augen und erquickter Mimik verfolgt wurde. Ein jedes der Werke wurde mit lautstarkem Applaus goutiert.

Martin Münch persönlich ist ein weitgereister Klaviersolist, der in allen zählenden Musikmetropolen Europas zu Gast war, 20 Jahre an der Bamberger Universität Klavier dozierte und künstlerischer Leiter des Neckar-Musikfestivals ist. Im Rahmen des Festivals fand auch dieser romantische Klavierabend in Bad Dürrheim statt. Informationen zum Festivalprogramm 2020 rund um den Neckar finden Klavierliebhaber unter „neckarmusikfestival.de“. Am 20. Oktober tritt Zsuzsa Kollár aus Budapest mit Werken von Haydn und Brahms im Haus des Gastes auf.