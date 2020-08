von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Mit der Dreifach-Prädikatisierung als Sole-Heilbad, Heilklimatischer Kurort und Kneipp-Kurort hat Bad Dürrheim durch seine Gesundheitslandschaft ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal. Die Stadt ist weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Einen bedeutenden Anteil daran haben die acht in Bad Dürrheim angesiedelten Reha-Kliniken. Sie stellen in Summe den größten Anteil an Arbeitgebern und sind die größten Beherbergungsbetriebe in der Stadt mit den meisten Betten. Die Kliniken stellen den größten Anteil der Übernachtungszahlen Bad Dürrheims.

Die Mutter-Vater-Kind-Klinik Hänslehof liegt mitten in Bad Dürrheim, aber so versteckt, dass kaum auffällt, wie groß die Anlage wirklich ist. Vorn im Bild ist der markante historische Staffelgibelbau des ehemaligen Hotels zu sehen. Bild: SK-Archiv

Der SÜDKURIER stellt in einer losen Serie die Kliniken vor. Heute: die Mutter-Vater-Kind-Klinik Hänslehof. Diese war vom Corona-Lockdown besonders betroffen, sie musste drei Monate schließen.

.Welche Fachrichtung hat die Klinik? Die Hauptindikationen sind psychosomatische Erkrankungen bei Erwachsenen als auch bei Kindern, inklusive der daraus resultierenden Nebenindikationen wie etwa Atemwegserkrankungen, Hauterkrankungen, Muskel- und Skeletterkrankungen, Wirbelsäulen- und Rückenerkrankungen und andere. Psychosomatische Erkrankungen bringen in der Regel auch ein körperliches Beschwerdebild mit sich. Ein weiteres Feld, das gerade bei Kindern zunehme, so Aline Schreijäg de Ortiz, sind Autismus und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung). Die Klinik biete außerdem ein anthroposophisch orientiertes Therapiekonzept an.

Der Neubau der Klinik Hänslehof liegt versteckt hinter Bäumen. Die Klinik verfügt über 90 Appartments. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

.Wie entstand die Klinik und was hat sich im Laufe der Zeit verändert? Die Familie Schreijäg hat den Hänslehof im Jahre 1995 übernommen und in die Klinik umgewidmet. Zu Beginn eher eine Mutter-Kind-Klinik, wurde im Laufe der Jahre eine Mutter-Vater-Kind-Klinik daraus. Es gibt immer mehr alleinerziehende Väter. „Das Bewusstsein hat sich gewandelt. Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen für Männer wurden daher vom Gesetzgeber im Sozialgesetzbuch verankert“, erklärt Franz Schreijäg. Oft kämen auch ganze Familien mit ihren Kindern zur Behandlung. Ganz besonders sei auf das hohe Niveau der Klinik hingewiesen, so Schreijäg, das in jeder Beziehung den ständig steigenden Anforderungen der Kostenträger entspreche. .Wie viele Mitarbeiter sind in der Klinik beschäftigt und aus welchem Umkreis kommen diese? Wir beschäftigen rund 130 Mitarbeiter. Diese kommen aus der Region, aber auch teilweise vom Bodensee her. .Wie macht sich bei Ihnen der Fachkräftemangel bemerkbar? „Den spüren wir in jedem Bereich, von den Ärzten bis hin zum Reinigungs- und Küchenpersonal. Am schwierigsten ist es, pädagogisches und medizinisches Fachpersonal zu bekommen“, so Schreijäg de Ortiz.

Die Geschäftsführer-Familie Schreijäg im Juli 2017. Aline Schreijäg de Ortiz (links) und Annabelle Dannecker (Mitte) übernehmen in zweiter Generation das operative Geschäft von ihren Eltern Siglinde und Franz Schreijäg. Bild: SK-Archiv | Bild: SK

.Welche Fortbildungsangebote und Arbeitszeitmodelle bietet die Klinik ihren Mitarbeitern? Zum einen bieten wir allein schon aufgrund des Qualitätsmanagements die geforderten und darüber hinaus sonstige obligatorische Fortbildungsmöglichkeiten an. Wir gewähren fünf Tage Fortbildungsurlaub und unterstützen auch berufsspezifische Fortbildungen. .Wie viele Patienten hat die Klinik pro Jahr und aus welchem Einzugsgebiet? „Die Klinik verfügt über 90 Apartments in den Größen von 34 bis 72 Quadratmetern, mit Platz für Eltern mit einem Kind bis hin zu Familien mit vier oder fünf Kindern. Wir können also bis zu 260 Personen insgesamt aufnehmen“, berichtet Franz Schreijäg. Die durchschnittliche Verweildauer betrage drei Wochen. „Auf das Jahr gesehen, werden also rund 4200 Personen in der Kurklinik Hänslehof behandelt und versorgt.“ .Warum kommen diese Patienten extra nach Bad Dürrheim in die Hänslehof-Klinik? Schreijäg: „Nun, da ist wie zuvor auf das hohe Niveau unseres Hauses zu verweisen. Die Kinder werden im klinikeigenen Kindergarten betreut, die älteren Kinder besuchen die klinikeigene Schule. Und wie oben erwähnt bieten wir auch einen anthroposophischen Therapieansatz an.“ .Wo sieht sich die Klinik in fünf Jahren, was sind die Pläne für die Zukunft? Aktuell bereiten wir die Übergabe der Klinik an die nächste Generation vor – an unsere Töchter, Prokuristin Aline Schreijäg de Ortiz und Annabelle Dannecker, die Leiterin der pädagogischen Abteilung“, berichtet Franz Schreijäg. Angestrebt werde ein weiterhin finanziell gesundes, auf solider Basis stehendes Unternehmen. „Zukunftsängste plagen uns weniger, denn wir waren immer zu 100 Prozent ausgelastet und die Wartezeiten auf einen Aufenthalt in unserer Kurklinik Hause liegen bei rund einem Jahr“, ergänzt der Klinikinhaber.

Im Kinderland „Villa Kunterbunt“ werden die Kinder betreut, während ihre Eltern an Therapien teilnehmen. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

.Wie hat sich der Corona-Lockdown auf Ihre Klinik ausgewirkt? „Das war für uns eine extrem schwierige Zeit. Vor dem Hintergrund unserer spezifischen Situation, waren von den Landesverordnungen gleich mehrere Bereiche der Klinik betroffen (Schule, Kindergarten, Gastronomie und Klinik), so dass wir gezwungen waren, die Klinik komplett für drei Monate zu schließen.“

Die Mitarbeiter gingen in Kurzarbeit. Franz Schreijäg: „Wir haben jedoch von Beginn an das Gehalt beziehungsweise Kurzarbeitergeld von 60 auf 80 Prozent aufgestockt.“

Die Zeit der Schließung wurde für Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen genutzt, die ansonsten im Laufe der Zeit erfolgt wären: zwei neue Aufzugsanlagen, Erneuerung der Heizungsanlage, Austausch von 35 Balkonfensterelementen, Malerarbeiten, Modernisierung des Kinderlandes, Gestaltung der Außenanlage eines neu erworbenen Grundstücks. „Die Investitionssumme betrug rund 900 000 Euro“, so der Klinikbetreiber.

Seit dem 1. Juli ist die Kurklinik nun wieder geöffnet, mit einer stufenweise Aufstockung von zuerst 60 Prozent Belegung auf jetzt 80 Prozent Belegung. „Wie sich die Zukunft entwickeln wird, bleibt sehr spannend“, meint Franz Schreijäg. „Zwar kam irgendwann der Rettungsschirm, der manches abfederte, aber die weitere Entwicklung ist ungewiss. Wir wissen noch nicht, ob wir auf 100 Prozent Belegung aufstocken dürfen. Wenn nicht, bleibt die Situation sehr schwierig, denn trotz dann weniger Patienten, müssen wir 100 Prozent Personal vorhalten. Der Corona-Zuschlag, den die ganze Branche fordert, wäre deshalb eine große Hilfe für alle diese Einrichtungen.“

