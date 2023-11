Im Vorfeld der Stifterversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) enthüllte Präsident Roland Wehrle im Eingangsbereich des Fastnachtsmuseums Narrenschopf eine Ehrentafel. Sie erinnert an die Personen, die das Fastnachtsmuseum vor 50 Jahren ermöglichten und in den darauffolgenden Jahrzehnten erweiterten.

Wehrle erinnerte an die Zeit Anfang der 1970er-Jahre, als Otto Weißenberger, Willi Kutter, Hans Ströhle, Hans Bucher, Willi Bucher und Walter Sieger die Idee eines Fastnachtmuseums hatten und umsetzten. Im Mai 1973 wurde der Narrenschopf eröffnet. Damals mit einer Kuppel, die bis dato in Rottweil in der Salzsaline als Salzbehälter im Einsatz war. Schnell zeichnete sich ab, dass der Schopf für die 350 Fastnachtsfiguren zu klein wurde. 1983 und 1994 wurde der Narrenschopf um je eine Kuppel erweitert, so dass sich dort heute 73 Mitgliedszünfte der VSAN mit ihren Narrenfiguren präsentieren können.

Roland Wehrle band in seine launige Rede manche Anekdoten ein. Beispielsweise, dass die Finanzierung der zweiten und dritten Kuppel schwierig war. Beim Bau der zweiten Kuppel unterstützten die Vereine finanziell. Die Idee, die dritte Kuppel in Verbindung mit der damals in Bad Dürrheim stattfindenden Landesgartenschau durch Vermietung zu finanzieren, scheiterte kläglich. Nur mit der finanziellen Unterstützung der Zünfte und einem Darlehen, das bis heute getilgt werden muss, konnten die Kuppeln dennoch gebaut werden, was Wehrle einen „Meilenstein in der Geschichte“ nannte.

Immer wieder wurde der Narrenschopf modernisiert und präsentiert sich heute, dank modernster Multimediatechnik, „als das modernste Fastnachtsmuseum“, wie Wehrle stolz sagte.

Einer, der beim Bau der zweiten Kuppel 1984 ganz vorne und bei der Enthüllung der Ehrentafel dabei war, ist Martin Blümcke. Er erinnert sich gerne an die damalige Zeit und ist stolz, Teil der Menschen gewesen zu sein, die dafür sorgten, Brauchtum für die Nachwelt zu erhalten.