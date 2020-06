von Sabine Naiemi

Sunthausen (sgn) In der Stadt Pitesti in Rumänien befindet sich das größte Tierheim der Welt – die „SMEURA“. 6000 Hunde und Katzen auf einem Fleck, plus mehrere hundert Welpen, sind in der Regel dort untergebracht. Die Smeura wird von der deutschen Organisation Tierhilfe Hoffnung mit Sitz in Dettenhausen betrieben. Und dem Ehepaar Anette und Norbert Müller aus Sunthausen ist dieses Tierschutzprojekt ein Herzensanliegen.

In der Anlage Smeura in Rumänien leben rund 6000 ehemalige Straßenhunde. Bild: Norbert Müller | Bild: Norbert Müller

Auf die Tierhilfe in Rumänien stieß das Ehepaar durch ihre Hunde Lukas und Emily, die beide aus Tierschutzprojekten in Rumänien stammen. Nachdem Lukas 2018 verstarb, war für sie klar, dass der nächste Hund wieder aus Rumänien sein muss. Die Beschäftigung mit dem Thema machte das Paar auf die prekäre Situation der Straßenhunde in Rumänien aufmerksam. Tierschutz und Kastrationen zur Eindämmung der unkontrollierten Vermehrung sind in Rumänien durch die extreme Armut wenig populäre Themen, der Umgang mit Tieren oft unsäglich, weiß die 55-Jährige. In staatlichen Sheltern vegetieren die Tiere oft elend dahin oder werden getötet, auf der Straße verhungern sie.

Anette und Norbert Müller fahren mit ihrem eigenen Transporter nach Rumänien, um die abgegebenen Spenden mitnehmen zu können. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Also begann das Ehepaar, selbst und direkt vor Ort zu helfen und sammelt dafür Spenden. „Wir wollen sehen, wo unsere Spenden ankommen und dafür sorgen, dass sie auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden!“ Dafür und um ehrenamtlich ein paar Tage zu helfen, investiert das Ehepaar Müller zwei Wochen seines Jahresurlaubes und fährt auf eigene Kosten die 1800 Kilometer lange Strecke.

Ende Juli fahren die Müllers nun zum dritten Mal nach Rumänien. Dafür sammeln sie wieder Futter- und/oder Geldspenden. „Wir sind dankbar für jede Unterstützung“, sagt Anette Müller.

Spenden für die „Tierhilfe Rumänien 2020“ können direkt in Sunthausen abgegeben werden. Eine Spendenbescheinigung wird auf Wunsch ausgestellt. Die Spendenübergabe vor Ort wird dokumentiert. Kontakt unter Telefon 01575/5 13 89 78 oder 0171/2 02 26 77.

IBAN: DE86 6945 0065 0667 55, Sparkasse Schwarzwald-Baar

Mit 1,5 Tonnen Futter und Sachspenden sind Anette und Norbert Müller Ende Juli 2019 nach Rumänien gefahren: