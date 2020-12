von sgn

Die Notbetreuung in den Schulen und Kindergärten läuft, teilt die Stadt Bad Dürrheim mit, gleichzeitig mussten kurzfristig drei Kita-Einrichtungen wegen Corona-Fällen teilweise oder komplett geschlossen werden, teilt die Stadt Bad Dürrheim heute mit. Sowohl der Kindergarten Oberbaldingen, als auch der katholische Kindergarten Unterbaldingen sind vorrübergehend geschlossen. Gleiches gilt für zwei der sechs Gruppen in der Kindertagesstätte Stadtkäfer.

Seit diesem Mittwoch sind alle Schulen und Kindergärten im Lockdown. Notgruppen werden in allen Kitas angeboten. Die meisten Eltern haben offenbar eine andere Lösung gefunden, um ihre Kinder bis zu den Weihnachtsferien zu betreuen, denn wie erhofft, würden die von den Schul- und Kita-Einrichtungen angebotenen Notbetreuungen mur als absolute Notlösung genutzt. Insgesamt sind in allen drei Schulen der Gesamtstadt Bad Dürrheim 39 Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung. Davon sind 26 von der Grund- und Werkrealschule, die aufgrund des Brandes aktuell im evangelischen Gemeindehaus „Haus der Begegnung“ untergebracht sind. Neun Kinder sind es in der Ostbaarschule, vier in der Realschule am Salinensee.

In den Kindertageseinrichtungen seien meist zwischen zwei und zehn Kinder in der Notbetreuung, in den größeren Einrichtungen jeweils bis zu 15. Von den 596 Kindern in den kirchlichen und städtischen Kindergärten sind aktuell rund 70 in der Notbetreuung, also rund elf Prozent. Ob die Notgruppen in den drei betroffenen Einrichtungen noch vor Weihnachten wieder öffnen, könne aktuell noch nicht gesagt werden. „Der Lockdown kam keinen Tag zu früh“, sagt Bürgermeister Jonathan Berggötz. „Mit Corona-Fällen in gleich drei Einrichtungen innerhalb eines Tages, kann man sich ausmalen, was noch bis Weihnachten passieren hätte können, wären die Schließungen nicht gekommen“, so der Bürgermeister.