von Mandy Heinze

Am Freitag, 28. August, ging beim Kulturgärtle in Bad Dürrheim so richtig die Post ab. Die Dorfrocker beschallten nicht nur den Kurpark, sondern gleich ganz Bad Dürrheim.

Die Dorfrocker rocken den Kurpark. Bilder: Mandy Heinze

Eigentlich sind die Dorfrocker ein Publikumsmagnet, doch kamen – vermutlich wetterbedingt – nur 200 Konzertbesucher. Schade für diejenigen, die nicht kamen, verpassten sie doch einen tollen Abend. Die drei Brüder aus Franken brachten sowohl Volksmusik, Rock, Songs der Neuen Deutschen Welle, aber auch Partymusik auf die Bühne. Das Publikum ließ sich nur zu gern mitreißen und feierte in Regenponchos gehüllt ordentlich mit.

Das Publikum beim Bad Dürrheimer Kulturgärtle hatte am Freitagabend so richtig was zu feiern.

Die Musiker priesen das Leben auf dem Land, ihre Oma, sangen über Arbeitsklamotten und über Tausend und eine Nacht, ein Lied über Feuerwehren und das Lied über den Vogelbeerbaum fehlte natürlich auch nicht. Begeistert wurde geklatscht, geschunkelt, mitgesungen und gelacht. Leise und melancholisch wurde die Stimmung unter den Besuchern, als die Band ihre Corona-Hymne „Stille Helden“ anstimmte.

Das Publikum lässt sich vom Wetter nicht die Stimmung vermiesen.

An vielen Handys leuchteten die Taschenlampen auf. Zum Ende wurde es dann wieder rockig-laut mit Klassikern des Rock n‘ Roll und dem Kulthilt der Band „Ich bin ein Dorfkind“.

Das Blasorchester Bad Dürrheim übernimmt mehrmals den Getränkeausschank.

Die Open-Air-Kino-Vorstellungen vom Sonntag, 30. August, wurden wegen des Dauerregens auf Donnerstag, 3. September, verschoben

Alle bereits erworbenen Tickets behalten die Gültigkeit. Vorgesehen sind im Programm noch zwei musikalische Abende und ein gemütlicher Filmabend. Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen gibt es online unter www.badduerrheim.de.

Das Küchenteam vom Kurhaus sorgt mit allerlei Speisen für das leibliche Wohl.

Schon die Kleinen haben auf der Party mit den Dorfrockern ihre Freude.

Ein Dorfrocker-Abend ist immer etwas für die ganze Familie, für Groß und Klein.

