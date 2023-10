Wie überall steht auch die evangelische Kirche in Bad Dürrheim vor großen Veränderungen. Bis 2032 müssen die Vorgaben der evangelischen Landeskirche zur Umstrukturierung umgesetzt sein. Ein Prozess, der schmerzlich wird. Pfarrer Bernhard Jaeckel: „Es ist schon schmerzlich, Dinge aufzugeben. Es ist nicht so der schönste Job.“ Es gilt, sich von Immobilien zu trennen und das Personal zu reduzieren. Auch Pfarreien und Pfarrbüros sollen zusammengelegt werden. Das bedeutet, dass Pfarrer, Prädikanten und Diakone ein größeres Einzugsgebiet haben werden.

Die Besprechungen und Beratungen begannen schon vor einiger Zeit. Bei der Gemeindeversammlung am vergangenen Sonntag informierten Pfarrer Bernhard Jaeckel und Jan Kamphorst, der erste Vorsitzende des Kirchengemeinderates, die anwesenden Gemeindemitglieder über den aktuellen Stand des Strategieprozesses.

2021/2022 gingen die Vorgaben der Landessynode ein. Bis Ende 2023, bis Mitte Oktober, müssen die in den letzten zwei Jahren erarbeiteten Festlegungen des Kooperationsausschusses beim Bezirkskirchenrat eingehen. Ein Drittel des Gebäudebestandes muss aufgelöst werden, ebenso ein Drittel des Personalstandes. Das heißt, in Bad Dürrheim muss von jetzt 4,5 um 1,5 auf 3 Stellen reduziert werden.

Zurückgehende Mitgliederzahlen

Aktuell hat die Gemeinde Bad Dürrheim 2300 Mitglieder (vor 14 Jahren 2500), Öfingen 350, Oberbaldingen etwa 1000. Für 2032 werden folgende Zahlen prognostiziert: 1700 bis 1800, Öfingen 270, Oberbaldingen 890. Ein Rückgang also von rund 25 Prozent, so Pfarrer Jaeckel.

Beampelung der Gebäude

Die Liegenschaften der evangelischen Kirche mussten kategorisiert werden. Dabei spielen auch energetische Gesichtspunkte eine große Rolle. Die mit Rot gekennzeichneten Gebäude wird die Kirche abstoßen. Dazu gehört auch die Kirche in Biesingen. Mit Rot gekennzeichnet ist zum Beispiel auch die Kirche in Bräunlingen und das Gemeindehaus in Blumberg. Die mit Gelb gekennzeichneten Gebäude will die Gemeinde erhalten, muss dann aber auch dauerhaft für deren Kosten selbst aufkommen. Das ist zum Beispiel bei der Kirche Oberbaldingens so. Von der Landeskirche wird es keine Unterstützung mehr hierfür geben. In Oberbaldingen und Bad Dürrheim finde der größte und aktivste Teil des Gemeindelebens statt, so Pfarrer Bernhard Jaeckel, deshalb sollen beide Gemeindehäuser erhalten werden. Bei der Johanneskirche geht es unter anderem noch um Fragen des Denkmalschutzes, allerdings besteht hier aus energetischen Gründen eine schlechte Ausgangslage. Sollte die Johanneskirche nicht erhalten werden können, wäre es immerhin noch möglich, im Gemeindehaus Gottesdienste abzuhalten.

Langfristig würden höchstens vier Pfarrhäuser im Kooperationsraum Süd gebraucht, so Pfarrer Jaeckel weiter. Der Kooperationsraum Süd erstreckt sich bis Blumberg. Zwei der Pfarrhäuser sollten aus der Unterregion Süd/Donau sein (Blumberg und Hüfingen). Damit bleiben für die Unterregion Süd/Dürrheim noch höchstens zwei Pfarrhäuser übrig.

Weitere Wechsel

Auch die Kindertagesstätte am Salinensee ist vom Umbruch betroffen. So ging dessen Geschäftsführung nach Villingen (eine Zweigstelle der Singener Zentrale) über. An den Personalentscheidungen ist jedoch immer noch der Kirchengemeinderat beteiligt.

Auch die Bezahlung der Jugendreferentin Maria Ockert läuft inzwischen über die Landeskirche. Die Bad Dürrheimer Kirche überweist ihren Teil hierfür an die Landeskirche. Ihre Stelle konnte eingerichtet werden durch eine Erbschaft, deren Mittel allerdings bald aufgebraucht sein werden, weshalb hier dringend weitere Gelder gebraucht werden, denn die Jugendarbeit soll unbedingt erhalten werden.

Alles in allem wollen die Beteiligten die erforderlichen Umstrukturierungen nichtsdestotrotz als Chance angehen, mit dem Ziel vor Augen, das Gemeindeleben auf bestmögliche Weise zu erhalten.