Bad Dürrheim vor 7 Stunden

Diese Frau erkennt Fledermäuse an ihren Ultraschallgeräuschen – Jetzt nimmt sie Tierfreunde mit auf die nächtliche Pirsch

Der Naturführerin Nadja Pohl habe es Fledermäuse angetan. Sie bietet jetzt Führungen am Salinensee in Bad Dürrheim an. Bei der Suche nach den Tieren hat sie technische Hilfe.