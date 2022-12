von Wolf-Wilhelm Adam

In der Regel sind Weihnachtspyramiden für den häuslichen Gebrauch bis zu einen halben Meter groß. Nicht jedoch in Bad Dürrheim. Dort gibt es ein solches Schmuckstück, das sechseinhalb Meter misst. Sie ist im Familienbesitz der Familie Rettenmaier, und das schon seit über drei Jahrzehnten.

Harald Rettenmaiers Vater Konrad hat sie einst in Handarbeit gefertigt und sie seinem Sohn vor gut vier Jahren vermacht. Seither steht sie zu Weihnachten auf dem Grundstück „Auf Hofen 1“, wo sie jeder, der die Grünallee entlangfährt, bewundern kann.

Jürgen Weber, Niklas und Harald Rettenmaier haben mittlerweile Erfahrung mit dem Aufbau der Pyramide und schaffen es in einem Tag, das 6,5 Meter hohe Kunstwerk aufzubauen. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

„Mein Vater ist ein höchst talentierter Mann. Er hat schon in jungen Jahren mit Holz alles machen können und hat sein Hobby bis ins hohe Alter beibehalten“, erzählt Harald Rettenmaier. Von Beruf eigentlich gelernter Bautechniker, entstand in seiner Werkstatt im heimischen Aalen so manches Kunstwerk.

Für den sächsischen Ort Niederschönau hatte er vor nunmehr über 30 Jahren die erste große Weihnachtspyramide gebaut. „Er war damals beruflich recht häufig dort unterwegs und so ergab sich eins zum anderen. Und dann hat er ein zweites Exemplar für den heimischen Garten gebaut“, so Rettenmaier.

Über viele Jahre hinweg half er seinem Vater, das weihnachtliche Gebilde im Garten auf- und wieder abzubauen. Dann, als Harald Rettenmaiers Vater 80 Jahre alt wurde, stellte sich die Frage, was mit der Pyramide passiert. Und da erklärte sich Harald Rettenmaier bereit, die Familientradition fortzuführen, allerdings in seiner neuen Heimat Bad Dürrheim.

Sie bleibt bis Februar stehen

So kam die Pyramide hierher und kann mittlerweile jährlich vom ersten Advent bis zu Maria Lichtmess im Februar bestaunt werden. Dabei ist der Aufbau ein herausforderndes Unterfangen. Die vielen Schichtholzplatten sind schwer und müssen genau an ihren vorgesehenen Platz.

Die gedrechselten oder geschnitzten Figuren zeigen die Heilige Familie, Ochs und Esel sind da, die Heiligen Drei Könige mitsamt ihren Kamelen schmücken eine weitere Szene. Sie sind bis zu einem halben Meter groß und wollen sehr pfleglich behandelt werden.

Einer der heiligen drei Könige: die Figuren sind bis zu einem halben Meter groß und wurden gedrechselt oder geschnitzt. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

„Zum Glück habe ich die Pyramide schon oft mit meinem Vater zusammen aufgebaut. Mittlerweile hat sich eine Art Routine eingestellt und es geht einfacher“, erzählt Rettenmaier.

Dreiergespann übernimmt den Aufbau

Der elfjährige Sohn Niklas übernimmt beim Aufbau mittlerweile schon viele Aufgaben selbst und unterstützt seinen Vater, wo er kann. Als helfende Hand kommt jedes Jahr auch Harald Rettenmaiers Kollege und guter Freund Jürgen Weber aus Ulm vorbei. Im Dreiergespann sorgen sie dafür, dass die Pyramide innerhalb von einem Tag fertig aufgebaut ist.

Niklas ist seinem Vater eine große Hilfe und soll, wenn es nach dem Willen des Großvaters geht, die Familientradition fortführen. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Einer der Knackpunkte dabei sind die Flügel an der Spitze der Pyramide. Harald Rettenmaier hat hierzu extra ein spezielles Gerüst angefertigt, das den Aufbau erleichtert. „Früher haben wir das alles mit einer großen Leiter aufgebaut. Das war teils eine wackelige Angelegenheit“, erinnert er sich.

So funktioniert der Trick mit der Beleuchtung

Harald Rettenmaier hat handwerklich viel von seinem Vater gelernt. Die Pyramide muss in Schuss gehalten werden und wenn mal was kaputt geht, dann ist die eigene Handwerkskunst gefragt. Denn im Laden gibt es keine Ersatzteile. Besonders ist dabei auch die Beleuchtung. Denn durch das sich drehende Gebilde würden sich Kabel verheddern. Gelöst wird das mittels Kupferschleifen und Kohle, die den Strom überträgt.

Bei Nacht sieht man erst die ganze Pracht: die Weihnachtspyramide auf dem Grundstück der Rettenmaiers. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Schon viel Positives wurde der Familie entgegengebracht. Mittlerweile freuen sich alle Nachbarn und viele Bewohner von Bad Dürrheim, wenn sie die traditionelle Weihnachtspyramide wieder zu sehen bekommen. Sie ist zu einem Stück der Weihnacht in Bad Dürrheim geworden.