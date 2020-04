von Sabine Naiemi

Am Montag dieser Woche musste die Stadt die Wehranlage am Salinensee sperren. Aufgrund dessen ist zurzeit ein Rundlauf um den See nicht möglich.

Die Sperrung sei notwendig geworden, da das Geländer allgemein in schlechtem Zustand war, besonders aber zuletzt durch Sturmschäden nicht mehr sicher gewesen wäre, erklärt die Stadtverwaltung. Der Bauhof hat den Bereich deshalb abgesperrt und bereits das bisherige Geländer abgebaut. In den kommenden Wochen wird ein neues Geländer angebracht. Es wird ein Metallgeländer mit Holzhandlauf sein, das den Spaziergang rund um den Salinensee dann in Zukunft wieder absichern wird. Die Arbeiten laufen bereits.

Frühling bringt viel Arbeit

Momentan werde aufgrund der Corona-Krise beim Bauhof im Schichtbetrieb gearbeitet und zwar so, dass immer die halbe Mannschaft da sei, erklärt Bauhofleiter Michael Liedtke. Und es ist viel zu tun – die üblichen aber umfangreichen Frühjahrsarbeiten, Winterdienstschäden beseitigen, die Reparatur des Geländers an der Wehranlage am Salinensee.

Der Bauhof hat normalerweise 26 Mitarbeiter, von denen wie gesagt, aktuell immer die Hälfte arbeitet. Ganz genau lasse sich das jedoch nicht teilen. Es komme immer darauf an, für welche Arbeiten die Mitarbeiter zuständig sind. So könne zum Beispiel eben nicht jeder Baggern, wie es etwa bei Beerdigungen gebraucht wird. In einer Kolonne sind aktuell immer zwei Mann eingeteilt. Die Teams werden möglichst nicht durchmischt und natürlich werden alle Regelungen eingehalten.

Durch die Trockenheit müsse bis jetzt nicht viel Rasen gemäht werden, erklärt Liedtke weiter. Das wird sich mit dem ersten Regen ändern. Dafür müssten jedoch die nach- und neu gepflanzten Bäume gegossen werden. In Hochemmingen stellt der Bauhof gerade die Baumgräber her, in der Stadtreinigung wurde einiges gemacht. „Dadurch dass die Landschaftsputzete ausgefallen ist, haben wir auch mehr Arbeit.“ Das heißt, im Außenbereich wird Müll aufgesammelt.

Auf der Ostbaar sind die Bauhofleute gerade auf den Friedhöfen beschäftigt mit Mähen, Pflegearbeiten und Absenkungen ausgleichen. Ab nächster Woche geht es dem Unkraut in den Staudenbeeten an den Kragen. „Wenn es erstmal regnet, explodiert alles geradezu“, weiß Liedtke ganz genau.

Viel Zeit nimmt gerade das Fertigen von Spuckschutzen für die Ortsverwaltungen, das Rathaus und die Kur- und Bäder GmbH ein. „Ja, auch das machen wir, denn trotz Corona-Krise haben die Handwerker nicht viel Zeit“, erklärt der Bauhofleiter.

Die Maskenpflicht mache für ihn schon Sinn, erklärt Michael Liedtke. „Man muss jetzt dranbleiben. Es gibt immer noch Leute, die das viel zu harmlos sehen. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, war alles was in den letzten Wochen gemacht wurde umsonst“, findet er. Und so verzichtete er auch ohne Frage auf die sonst übliche doppelte Geburtstagsfeier mit seinem Sohn.