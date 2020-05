Aktuell laufen im Baugebiet Herrengarten beim Friedhof in Bad Dürrheim die Erschließungsmaßnahmen.

Im November 2019 legte der Gemeinderat die Grundstückspreise (230 Euro pro Quadratmeter) für den Verkauf der Bauplätze fest, vergab die Erschließung des Baugebietes und legte den von der Verwaltung nach EU-Richtlinien ausgearbeiteten Kriterienkatalog mit Punktesystem fest, um angesichts der riesigen Zahl von über 100 Interessenten für die 18 Grundstücke, eine möglichst gerechte Bauplatzvergabe zu ermöglichen.

Die Erschließung begann in im Frühjahr und wird von der Firma Stumpp aus Balingen ausgeführt. Die Maßnahme besteht aus zwei Stichstraßen, welche zum einen an den Friedhofweg und zum anderen an die Straße „Am Bildstöckle“ anschließen. Beide Stichstraßen sind über einen Fußweg miteinander verbunden. Die Baumaßnahme wurde mit den Zweckverbänden zur Breitbandversorgung und Gasfernversorgung koordiniert. Die Firma Stumpp war mit ihrem Angebot in Höhe von 762 121 Euro die wirtschaftlichste Bieterin. Durch die Übernahme der Arbeiten der Zweckverbände reduziert sich diese Summe auf 718 537 Euro.

Das Verfahren für die Grundstücksvergabe ist beendet, die in Frage kommenden Interessenten wurden angeschrieben. „Die Rückmeldungen haben wir bekommen, jetzt ist noch dran wer definitiv welches Grundstück bekommt und wenn da nochmal jemand zurücktritt, werden auch die Nachrücker noch angeschrieben“, erklärt Pressereferent Alexander Stengelin. Es soll alles noch in der ersten Jahreshälfte unter Dach und Fach sein.