von Sabine Naiemi

Blasmusikfreunde haben es schon dick im Kalender angestrichen: Am 19. März 2022 soll das nächste Schwarzwaldfest der Blasmusik stattfinden. Doch nun bangen alle, ob das Großereignis angesichts der Corona-Pandemie tatsächlich stattfinden kann. Die Festival-Anhänger machen unterdessen mobil und fordern „Impfen für die Blasmusik“.

Von Gemeinschaft und dem Corona-Problem

Gerhard Ruby, Dirigent, Blasmusiker, Vereinsmensch und Motor des Schwarzwaldfestes der Blasmusik, pflegt gerne Gemeinschaft. „Feuerwehr, Kirche, Sport- und Musikverein, darin bin ich groß geworden und habe dort viel für mein Leben gelernt“, sagt der Dirigent des Musikvereins Hochemmingen. Aktuell sind Vereine und gemeinnützige Organisationen jedoch hart getroffen, da deren Vereinsbetrieb wegen Corona nicht stattfinden kann und alle Veranstaltungen abgesagt werden müssen.

So schön war es früher: Bei der Blaskapelle Schwansinn spielen auch Gerhard Ruby und zwei weitere Musiker des Musikvereins Hochemmingen mit. | Bild: Naiemi, Sabine

„Wir haben im Musikverein Hochemmingen eine Impfquote von fast 100 Prozent und bangen dennoch, ob wir am 19. März 2022 das Schwarzwaldfest organisieren können oder zum dritten Mal absagen müssen.“ Das sei hart, so Ruby. In allen Vereinen werde unter schwierigen Bedingungen geprobt, trainiert, geplant, Zeit, Geld und Vorfreude investiert und dann kommt wieder die Corona-Absage. Ruby: „Das kostet viel Kraft bei den Ehrenamtlichen“.

Ruby hofft auf die Menschen im Landkreis

Der Dirigent und seine Mitstreiter hoffen nun, dass sich auch im Schwarzwald-Baar-Kreis in den kommenden Wochen viele Menschen boostern oder überhaupt erst impfen lassen, um Veranstaltungen wie das Schwarzwaldfest der Blasmusik zu retten.

Karten und Infos Sollte die epidemische Lage vor dem 19. März 2022 die Veranstaltung zulassen, sind nach Angaben von Dirigent Gerhard Ruby binnen kurzer Zeit Karten beim Musikverein Hochemmingen verfügbar. Aktuelle Schwarzwaldfest-Infos gibt es auf der Facebook-Seite des Schwarzwaldfests der Blasmusik. Der Eintritt ist von 14 bis 18 Uhr frei.

Ruby ist selbst nach eigenen angaben zwei Mal geimpft und bekommt im Dezember bei seinem Hausarzt die Booster-Impfung. Der Villinger Anwalt ist optimistisch, dass das Schwarzwaldfest 2022 stattfinden kann, wenn eben die Minderheit der Impfzweifler die aktuellen Impfangebote wahrnimmt. „Wir haben da im Schwarzwald-Baar-Kreis Aufholbedarf“, sagt er.

Ein Höhepunkt vor Corona: Die Blaskapelle EBB aus der Steiermark ist mit modernen Arrangements und auch böhmisch-mährischer Musik der Höhepunkt des Abends. | Bild: Naiemi, Sabine

Das Schwarzwaldfest warte mit dem „besten Programm ever“ auf. Mit den Musikatzen aus Oberbayern, BlechXpress aus dem Allgäu und Ob8Blech von der Schwäbischen Alb habe man für das Abendprogramm drei aktuelle Top-Formationen gewinnen können. Die Region Schwarzwald-Baar sei mit Schwansinn, den Dauchinger Dorfmusikanten, den Millibach-Musikanten und dem Senioren-Blasmusik-Orchester des Schwarzwald-Baar-Kreises hervorragend vertreten. „Da freuen sich 150 Musiker und an die 1000 Tagesgäste auf ein schönes Blasmusikevent“, so Ruby. Doch dieses könne wohl nur stattfinden, wenn die Impfquote steige und die Pandemie dadurch eingedämmt werde.

Ein kleiner Beitrag – aber jeder kann etwas tun

Im Internet habe die Schwarzwaldfest-Seite Anhänger im gesamten deutschsprachigen Raum. Dort wird jetzt der Slogan „Impfen für die Blasmusik“ gepostet. Ruby weiß selbst, dass das nur ein kleiner Beitrag zu Förderung der Impfbereitschaft ist. Aber jeder müsse eben in seinem Bereich etwas tun, damit endlich die von allen ersehnte Normalität im gesellschaftlichen Leben wieder Realität werde.