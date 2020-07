von Alexander Hämmerling

Doppeltes Pech für den Angelsportverein Unterbaldingen (ASV): Im vergangenen Jahr hatte die pompöse 1250-Jahr-Feier von Ober- und Unterbaldingen die Feier zum 40. Vereinsgeburtstag verhindert, dieses Jahr nun kam die Corona-Krise der für das erste Juli-Wochenende geplanten Fete in die Quere. Ungeachtet dessen hat ein kleines Team des Fischerclubs mit acht Mann an den vergangenen Wochenenden für die Fertigstellung des lange geplanten Stegs kräftig angepackt. Auch Fischerhütte, die seit 2016 im Bau ist, ist nahezu fertig. All dies sollte bei der Jubiläumsfeier offiziell eingeweiht und der Öffentlichkeit präsentiert werden. So verläuft die Fischersaison 2020 am Niederwiesensee mit Naturschutz, Landschaftspflege und Fürsorge für das Flossentier in ruhigen Bahnen.

Viele Arbeitsstunden stemmen die Angelsportler, bis der neue Steg endlich fertiggestellt ist.

Steg: Die Finanzspritze von 6000 Euro durch die Teilnahme am Vereinswettbewerb 2019 vom SÜDKURIER und der Sparkasse Schwarzwald-Baar sorgte dafür, dass der Steg realisiert werden konnte. Etwa die Hälfte des Betrages floss in die Materialkosten, den Rest erarbeiteten sich die Angler komplett in Eigenleistung. Die vier Trägerpfosten aus Robinienholz spendierte noch der städtische Forstbetrieb Geisingen, die Balken und Bretter aus der Douglasie, für den hölzernen Terrassenbau besonders geeignet, besorgten sich die Angler selbst. So ging es mit Motorsäge, Akkuschrauber, Hammer und Nägeln ans Werk. Gemeinsam mit der unterhalb des Stegs angesiedelten Bootsanlegestelle entstanden so etwa 100 Quadratmeter feinste Holzkonstruktion, betörender Ausblick auf den Niederwiesensee und die Waldlandschaft inklusive. Ein den Steg umsäumendes Geländer und ein kleiner Treppengang zur Anlegestelle müssen noch fertiggestellt werden. Unter dem Steg werden künftig die zwei Anglerboote des wohl kleinsten Vereins Bad Dürrheims die ganze Saison über „geparkt“. Sie sind über die Anlegestelle nun bequem zu besteigen. „Eine große Erleichterung für unsere Angler, bei Bedarf mussten die Boote bisher von Land aus zum Gewässer angeschleppt werden“, freut sich das Vorstandsduo Sebastian Hansmann und Stefan Müller.

Am Niederwiesensee wird fleißig gewerkelt.