Bad Dürrheim (sgn) Die Aussichten für die Gastronomiebetreiber in Bad Dürrheim sind momentan alles andere als gut. Alle verzeichnen einen nur schleppenden Start, jetzt hängen die Hoffnungen an der Öffnung der Grenze zur Schweiz und der Öffnung des Solemars.

„Die Schwierigkeiten sind noch lange nicht überwunden“, erklärt Maren Isak-Jentzen, die seit 2004 das Bistro „Matisse“ in der Friedrichstraße betreibt. Ende des Jahres erst werde sich zeigen, wer überlebt, meint sie. Dem stimmen andere Gastwirte uneingeschränkt zu.

Maren Isak-Jentzen sieht weiterhin schwierige Zeiten kommen.

„Schleppend, sehr schleppend“, erklärt Ingrid Limberger vom Café „Walz“ auf die Frage wie es nach der Wiedereröffnung läuft. Die Laufkundschaft fehle, die Leute seien sehr irritiert und immer noch ängstlich. Die Schweizer fehlen, die Touristen fehlen, das Solemar fehle. Und davon sei nicht nur die Gastronomie betroffen, sondern auch der Einzelhandel. „Jetzt merken wir erst einmal, was der Tourismus uns allen hier im Ort bringt“, sagt Limberger.

Überall fehlt die Laufkundschaft. Das merkt auch Ingrid Limberger vom Café „Walz“ in der Friedrichstraße. | Bild: Naiemi, Sabine

Dem stimmt auch Veronica Iannibelli zu, die Inhaberin der Pizzeria „Parma“. Die Bürger Bad Dürrheims seien immer noch sehr vorsichtig und ängstlich, weiß sie zu berichten. Die Zahl der Reha-Patienten in den Kliniken noch reduziert und die Leute fühlen sich von den Masken irritiert sowie von der Auskunftspflicht.

Veronica Iannibelli und ihr Vater Giuseppe von der Pizzeria „Parma“ sind besorgt.

„Wir sind seit 17 Jahren hier am Ort und noch nie war es so schlecht“, erklärt Veronica Iannibelli weiter. Jetzt werde man den Sommer abwarten und auf einen richtigen Boom hoffen. Wenn es allerdings so bleibe wie jetzt, sehe sie schwarz. Dann müsse sie Ende des Jahres über eine Schließung nachdenken.

Christian Bracksick vom „Jägerstüble“ hat die Zeit der Schließung zur Renovierung genutzt. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Er habe die Zwangspause sinnvoll nutzen können, erklärt Christian Bracksick. Er ist seit Mai 2012 der Wirt der Sportsbar „Jägerstüble“ eingangs der Bahnhofstraße. Eigentlich sei vorgesehen gewesen, das „Jägerstüble“ schon letztes Jahr zu renovieren. Das habe man eben, relativ entschleunigt, jetzt während der siebenwöchigen Schließungszeit umgesetzt. Er sei froh gewesen, die staatliche Hilfe in Anspruch nehmen zu können, erklärt er weiter und auch er sagt: „Die schwierige Zeit wird erst noch kommen. Erst Richtung Jahresende wird sich zeigen ob und wer überlebt.“ Auch wenn er mit dem Neustart zufrieden sein könne, mache ihn der gegenwärtige Kampf der Speiselokale sehr betroffen.