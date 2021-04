von sgn

Aufgebracht reagierten am vergangenen Mittwoch, 31. März, auf Rodungsmaßnahmen entlang der Autobahn bei Sunthausen, im Bereich von der Waldhornstraße bis zum Autobahnzubringer A864, auf Höhe des Solarparks Mittelberg. Hecken, Sträucher und Bäume wurden in diesem Bereich komplett entfernt, sogar solche die sich auf Privatgrundstück befanden. Anschließend wurde in diesem Bereich der Sicherheitszaun zur Autobahn erneuert. Ortsvorsteher Albrecht Scherer ist erbost. „Der Zaun war noch vollkommen intakt“, sagt er. Diesen jetzt Auszutauschen in der heutigen Zeit, in der jeder Cent gebraucht werde – da könne man schon von einem Schildbürgerstreich sprechen. Das Geld ließe sich woanders sinnvoller einsetzen. Zweitens dürfe zu dieser Jahreszeit Gehölz gar nicht mehr geschnitten werden. Das ist laut Bundesnaturschutzgesetz nur bis zum 28. Februar erlaubt. Und drittens sei im Bebauungsplan sei eine Bepflanzung vorgeschrieben. Jetzt dringe wieder der ganze Lärm der Autobahn, der durch die Pflanzen abgemildert wurde wieder in den Ort und alles was sich an Müll im Gebüsch gesammelt hatte, verteile sich jetzt frei auf den Feldern.