von Sabine Naiemi

Die Haushaltsberatungen laufen weiter, hinter den Kulissen sind die Gemeinderäte schwer beschäftigt. Bis zum 11. Januar müssen die Fraktionen ihre jeweiligen Anträge zum Haushalt 2021 bei der Stadt einreichen. Normalerweise wäre der Haushalt bei der letzten Dezember-Sitzung verabschiedet worden. Dies war jedoch umständehalber nicht möglich. Nun ist Eile geboten.

Verwaltung und Gemeinderat arbeiten mit Hochdruck an Einsparungen im Haushalt 2021. Dieser muss Ende Januar beschlossen werden. Bild: SK-Archiv Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Die Stadt ist vom Landratsamt Schwarzwald-Baar aufgefordert, 700 000 Euro einzusparen. Das wäre der Betrag der Liquiditätsabnahme der Stadt beim aktuell geplanten Haushalt 2021. Die von Bürgermeister Berggötz geäußerte Hoffnung, das Landratsamt würde die besondere Lage der Stadt durch die coronabedingten Verluste bei der Kur- und Bäder GmbH akzeptieren, machte Stadtkämmerer Thomas Berninger gleich zu Anfang der Beratungen zunichte.

Erste „Sofortmaßnahmen“ seitens der Stadtverwaltung ergaben im Dezember einen Betrag von rund 400 000 Euro. Dazu erklärte Wolfang Kaiser, LBU, dass seitens der Verwaltung da schon noch weitere Vorschläge kommen sollten.

Was von den Gemeinderäten schon in den vergangenen Jahren angesprochen wurde, war die Entwicklung der Personalkosten. Diese sind 2021 mit 9,54 Millionen Euro veranschlagt. Die Steigerung der vergangenen Jahre resultiert vor allem durch den Bedarf an Betreuungskräften in den Kindertagesstätten. 4,03 neue Stellen sollen geschaffen werden.

Hier machte allerdings Bürgermeister Jonathan Berggötz von vornherein, wie schon im vergangenen Jahr klar, dass erstens die Mitarbeiter der Stadtverwaltung an die Grenzen des Machbaren stoßen, sowohl persönlich als auch vom Arbeitsumfang her, und dass zweitens weitere Erzieherinnen in den Betreuungseinrichtungen durch die zusätzlich eingerichteten Gruppen benötigt werden. Das wären auf jeden Fall 2,39 Stellen, die „definitiv kommen müssen“, da es sich um den Mindestpersonalschlüssel handelt. Seitens der Leitungen bestehe der starke Wunsch nach einer Vollzeitspringerstelle.

Hinsichtlich des Gesamtpersonals steht zeitnah die angedachte Organisationsuntersuchung der Verwaltung an, die auch einen Überblick über den tatsächlichen Personalbedarf in den einzelnen Fachbereichen geben wird. Hier bestehe absoluter Handlungsbedarf, weil einige Organisationseinheiten mittlerweile spürbar überlastet seien, so Berggötz. Hierbei gelte es selbstverständlich auch, gewisse Prozesse genauer zu durchleuchten, was mit der Untersuchung der Gesamtorganisation erfolgen werden soll.

Auf den Prüfstand stellen werden die Fraktionen wohl auch die Kosten für die Planung der Stadtentwicklung der Kernstadt und Teilorte, für die 610 000 Euro vorgesehen sind (im Vorjahr waren es 420 000 Euro).

Auch die Planungsraten für die Schulen bieten, so wie es sich abzeichnet, Einsparpotenzial. So wird – bis auf das erforderliche Sonnensegel – wohl die Schulhofsanierung der Grund- und Werkrealschule gestrichen werden, die mit 136 000 Euro veranschlagt war. Was die Realschule angeht (es ist eine Planungsrate von 100 000 Euro eingestellt), muss zunächst erstmal eine politische Entscheidung getroffen werden, welche Zügigkeit in Zukunft überhaupt vorhanden sein soll.

Weitere Themen sind die bis dato und schon länger geschobenen Maßnahmen zur Sanierung der Luisenstraße und das unter Denkmalschutz stehende Haus des Gastes, für das ebenfalls eine Planungsrate zur energietechnischen Anpassung des Gebäudes vorgesehen ist.