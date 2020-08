von Sabine Naiemi

Im Großen und Ganzen lief der Verkehr durch das Gewerbegebiet Bad Dürrheim am Montag noch in ganz normalen Bahnen. Die Bauarbeiten zum ersten Bauabschnitt hatten am Morgen begonnen. Doch wie zu erwarten war, sind die Umleitungen und die Sperrung des Straßenstücks von der Einfahrt der B27 beim Siemes Schuhcenter bis zur Carl-Friedrich-Benz-Straße in den Köpfen der Autofahrer noch nicht ganz angekommen.

Seit ein paar Wochen weist dieses große Plakat in der Schwenninger Straße in Bad Dürrheim auf die Arbeiten und die Sperrungen an der Kreuzung im Gewerbegebiet hin. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Sabine Naiemi

Die Sperrung für die Einfahrt von der B27 her hatte wohl irgendjemand auf die Seite geschoben und auf der anderen Seite an der Ampel in der Carl-Friedrich-Benz-Straße ignorierten die Autofahrer das Hinweisschild, dem zufolge das Rechtsabbiegen nur für den Lieferverkehr erlaubt ist, schlicht und einfach.

Glücklicherweise hatten die Autofahrer am Montag noch ein Schlupfloch. Sonst wäre wohl wirklich das große Chaos ausgebrochen. Alle nutzten nämlich einfach die Durchfahrt über den Parkplatz des Braun Möbelcenters und passierten so die Baustelle.

Der Asphalt im ersten Bauabschnitt ist bereits abgefräst, nun wird die Straße einen Meter tief abgegraben und neu aufgebaut. | Bild: Naiemi, Sabine

„Das war und ist so nicht angedacht“, erklärt Alexander Stengelin, Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage. Und das werde auch nicht mehr lange so möglich sein, schiebt Stengelin nach. Da werde umgehend nachgearbeitet beziehungsweise nachgebessert.

Momentan ignorieren die Autofahrer noch den Hinweis, dass sie hier nicht mehr abbiegen dürfen. | Bild: Naiemi, Sabine

Anfahrbar sind während des ersten Bauabschnittes die Geschäfte Möbel Braun, Siemes Schuhcenter, Subway und Autoteile Unger. Wie bereits angekündigt, muss der Verkehr ins Gewerbegebiet und aus dem Gewerbegebiet heraus Richtung Donaueschingen/VS-Villingen/VS-Schwenningen/Rottweil/Autobahn über den Kreisverkehr Hüttenbühl erfolgen. Der Verkehr von Donaueschingen und VS-Villingen her gelangt ebenfalls über den Hüttenbühl-Kreisel und die Schwenninger Straße ins Gewerbegebiet.

Der Bauabschnitt 1 (rot-weiße Markierung im Bild oben) in der Robert-Bosch-Straße ist das kleinere Stück der gesamten Sanierung. Veranschlagt sind hierfür 3,5 Wochen, vom 31. August bis 22. September. Die Maßnahmen gestalten sich so umfangreich, weil die Schädigung des Untergrundes es erfordert, die Straße rund einen Meter tief abzugraben und vollkommen neu aufzubauen. Die Kreuzung ist der Knotenpunkt zur Zufahrt ins Gewerbegebiet Bad Dürrheim und wird von rund 11 000 Fahrzeugen pro Tag frequentiert. Rund acht Prozent davon entfallen auf den Schwerlastverkehr. Der bestehende Untergrund war nicht für eine solch hohe Belastung gedacht.

Aufgrund der massiven Verwerfungen ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben und die Sanierung somit unumgänglich.

