Aus der Kooperation zwischen dem Generationentreff Lebenswert und der Stadtverwaltung, sind durch die fleißige Tätigkeit von über 40 ehrenamtlichen Helfern inzwischen über 400 Masken entstanden. Ein sogenannter einfacher Mund-Nasen-Schutz, wie ihn auch die Bundesregierung beim Einkaufen oder im öffentlichen Personennahverkehr empfiehlt.

Die ersten „Bürgermasken“ werden nun verteilt. Am heutigen Mittwoch, 22. April, werden ab 10 Uhr, im Albert-Schweizer-Haus, in der Grünallee 6, in Bad Dürrheim, die ersten Masken an einen ausgewählten Personenkreis verteilt. Es werde maximal zwei Masken je Haushalt ausgegeben. Die Gesichtsmasken werden bewusst nicht verkauft, sondern kostenfrei abgegeben. Spenden hingegen werden gerne angenommen.

Zunächst sollen vorrangig aktuell ehrenamtlich tätige Personen, Menschen die hilfsbedürftige Angehörige betreuen und sozial benachteiligte Personen – Hartz IV-Empfänger, Arbeitslose, Personen mit geringem Einkommen oder kleiner Rente – berücksichtigt werden. „Uns ist bewusst, dass viele Menschen eine solche Maske aktuell gerne hätten, wir werden hier aber erst die versorgen, die gemeinnützig tätig sind oder sich keine Maske leisten können“, erklärt Bürgermeister Jonathan Berggötz zu den Auswahlkriterien. Jeder der sich eine der Mund-Nase-Masken abholen möchte, wird deshalb auch einer kurzen Plausibilitätsprüfung unterzogen. „Es wird niemand durchleuchtet, man muss aber schon bestätigen, dass man zum vorgesehenen Personenkreis gehört“, erklärt Uwe Hüls, Sachgebietsleiter Soziales.

Hüls und sein Team werden nach diesem Mittwoch jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr im Albert-Schweizer-Haus die genähten Masken ausgeben, so lange der Vorrat reicht. Später soll es auch möglich sein, die Masken in den Ortsteilen zu erhalten. Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass die genähten Gesichtsmasken keinen gesonderten Schutz für den Tragenden darstellen, sondern das Gegenüber vor einer Tröpfchen-Infektion schützen sollen. Wirklichen Schutz vor einer Infektion bieten zum Beispiel FFP2-Masken, die aber aktuell Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen vorbehalten bleiben sollten.