von SK

und Dank des Engagements von Oberbürgermeister Jürgen Roth kann die Stadt Bad Dürrheim an etliche Gesundheitseinrichtungen der Stadt über 6000 dringend benötigte FFP2-Schutzmasken verteilen. Schon früh in der Corona-Krise stand das Angebot von OB Roth, FFP2-Masken für Einrichtungen wie Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheime und Apotheken besorgen zu können. Da diese Masken aktuell weltweit sehr nachgefragt sind, ging es nun etwas länger als geplant. „Die Masken sind jetzt aber da und wurden gestern verteilt“, so Bad Dürrheims Bürgermeister Jonathan Berggötz (hier auf dem Bild mit seiner Sekretärin Nicole Schneckenburger). Die Stadtverwaltung hatte schon vor mehreren Wochen bei den infrage kommenden Einrichtungen Bestellungen aufgenommen und diese an das Oberzentrum weitergeleitet. „Gerade in Bad Dürrheim mit seinen Kliniken und Pflegeeinrichtungen ist der Bedarf an Schutzausrüstung besonders hoch“, stellt Berggötz fest. „Daher sind wir OB Roth sehr dankbar, dass seine guten Beziehungen nach China diese Lieferung möglich machte. Es zeigt auch, wie toll der Austausch und die Gemeinschaft der Bürgermeister im Landkreis funktioniert“, sagt Berggötz, der auch Krisenmanagement und Informationspolitik des Landrats lobt.Bild: Stadtverwaltung