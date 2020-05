Anfang April haben bei der Stadtverwaltung Bad Dürrheim zwei neue leitende Mitarbeiter ihre Arbeit aufgenommen. Obwohl bereits seit Anfang April tätig, seien Gunnar Prennig und Stefan Stamer aufgrund der aktuellen Lage erst kürzlich richtig nach außen in Erscheinung getreten, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Stefan Stamer ist für die Gremiendienste zuständig. Bilder: Stadtverwaltung | Bild: Stadtverwaltung Bad Dürrheim

Stefan Stamer ist der neue Leiter des Kundenbereiches Gremiendienste. Zugleich übernimmt er die Aufgabe des stellvertretenden Fachbereichsleiter im Fachbereich 1 „Bildung, Soziales und Politik“. Der 32-Jährige hat unter anderem einen Master in Politik- und Verwaltungswissenschaften und war zuvor bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen als Referent von Oberbürgermeister Roth beschäftigt.

Die Stelle für den Bereich Gremiendienste wurde Ende des letzten Jahres zur Stärkung und Bündelung der kommunalen Gremienarbeit auf Antrag des Bürgermeisters neu geschaffen. „Diese Stelle war mir sehr wichtig“, erklärt Bürgermeister Berggötz. „Der Gemeinderat ist das Hauptorgan unserer Stadt und mir ist wichtig, dass die Sitzungen einheitlich vorbereitet und protokolliert werden. Von Bedeutung ist aber auch, dass die Beschlüsse und Anfragen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse entsprechend umgesetzt werden und die Mitglieder des Gremiums regelmäßig Rückmeldung erhalten“, so Berggötz.

Gunnar Prennig ist im Bereich Tiefbau der Nachfolger von Ulrike Bertsche. | Bild: Stadtverwaltung Bad Dürrheim

Den Kundenbereich Bauverwaltung/Tiefbau leitet nun Gunnar Prennig. Er ist in Schramberg geboren, aber schon seit über 20 Jahren in VS-Schwenningen wohnhaft. Der gelernte Gärtnermeister hat Betriebswirtschaft mit dem Abschluss Bachelor of Business Administration studiert und sich zum Verwaltungsfachwirt weitergebildet. Zuvor arbeitete Prennig 20 Jahre in unterschiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen, zuletzt im Bereich Hochbau.

Gunnar Prennig ist gleichzeitig auch der Stellvertreter von Stadtbaumeister Holger Kurz in der Leitung des Fachbereichs 5 Bauwesen. Er ist damit der Nachfolger von Ulrike Bertsche, die die Stadtverwaltung Ende letzten Jahres verlassen hat. „Ich freue mich, dass wir diese wichtige Stelle wieder so kompetent besetzen konnten“, sagt Berggötz.