von Sabine Naiemi

Aufgrund des Lockdowns waren für viele Eltern der Stadt die Kindergartengebühren Anfang des Jahres ein wichtiges Thema. Viele Eltern hatten deswegen die Stadtverwaltung angeschrieben. Diese wartete jedoch zunächst die Entscheidung des Landes über die Erstattung von Gebühren ab. Jetzt beschloss der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung den Verzicht auf zwei Monate Gebühren.

Die Kindertagesstätten der Stadt waren coronabedingt von vor Weihnachten bis zum 21. Februar geschlossen. Es wurde nur die Notbetreuung angeboten. Für die Kindergartengebühren hat das Land erklärt, die Beträge für Januar in Höhe von 80 Prozent zu übernehmen, genau genommen werden der Stadt also Gebühren für die Zeit vom 11. Januar bis 22. Februar erstattet – ungefähr fünf Wochen.

Da jedoch die Eltern in den vergangenen Monaten extrem belastet waren, schlug die Verwaltung vor, ungeachtet einer möglichen Kostenerstattung seitens des Landes, für die letzte Woche im Februar keine Gebühren zu erheben und auf den Monat Februar komplett zu verzichten. Da die Kindergartengebühren für Januar bereits abgebucht beziehungsweise bezahlt wurden, wird aus pragmatischen Gründen vorgeschlagen, diese nicht zurückzuerstatten, sondern mit den Märzbeträgen zu verrechnen. Die nächste Veranlagung wird also dann für den Monat April durchgeführt. Sofern Kinder in der Notbetreuung waren, wird auf die Gebühren nicht verzichtet.

Das Aufkommen an Kindergartengebühren beträgt etwa 30 000 Euro monatlich. Für die Notbetreuung wurden im Januar etwa 12 000 Euro veranlagt. Die Stadt bleibt somit auf Kosten in Höhe 38 000 Euro sitzen. „Das ist wahrhaftig keine Selbstverständlichkeit“, erklärte Bürgermeister Jonathan Berggötz. Nicht alle Kommunen kämen den Eltern so entgegen. Immerhin liefen die normalen Kosten während dieser Zeit ja auch weiter.

Mittagessen kostet mehr

Die externen Anbieter für Mittagessen in den Kindertagesstätten und Schulen, das KWA Kurstift und Mariahof haben Ende vergangenes Jahr die Stadt darüber informiert, dass aufgrund steigender Personalkosten und steigender Preise für Lebensmittel und Betriebskosten, insbesondere der Energie- und Logistikkosten, eine Anpassung der Preise vorzunehmen sei. Die letzten Preiserhöhungen waren 2017 und 2019.

Mariahof beliefert die Ostbaarschule, die Grund- und Werkrealschule und den Kindergarten Oberbaldingen. Vom Kurstift werden die Realschule, der Kindergarten Stadtkäfer und der Kindergarten Hochemmingen beliefert. Weitere Kosten fallen an für die Stadt beim Angebot von Mariahof. Hier kommen zusätzliche Kosten für die Anlieferung einschließlich Bereitstellung der Thermoporte in Höhe von jeweils 386,50 Euro monatlich für die Anlieferung in der Ostbaarschule und der Grund- und Werkrealschule hinzu.

Gemäß der Empfehlung des Verwaltungsausschusses hat der Gemeinderat nun die Erhöhung der Abgabepreise beschlossen: Ostbaarschule 4,30 Euro, Grund- und Werkrealschule 4,30 beziehungsweise 4,40 Euro, Kindergarten Oberbaldingen drei Euro. An der Realschule wird das Essen dann 4,50 Euro kosten, in den Kindergärten Stadtkäfer und Funkelstein 2,25 Euro (alles Bruttopreise). Die Erhöhung gilt ab dem Schuljahr 2021/22. Familienpassinhaber erhalten einen Nachlass von 50 Prozent.

1,3 Millionen Euro für die KuBä

In der Gesellschafterversammlung der Kur- und Bäder (KuBä) GmbH am 12. November 2020 wurde der Jahresabschuss für 2019 festgestellt. Die Trennungsrechnung, in der die Erlöse und Aufwendungen der wirtschaftlichen Bereiche, der DAWI-Leistungen (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse) und der Leistungen mit ausschließlich lokaler Bedeutung separat ausgewiesen werden, wurde vom Wirtschaftsprüfer als sachgerecht und den Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechend beurteilt.

Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus der Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag besteht eine Unterdeckung von 422 816 Euro für die DAWI-Leistungen und 877 267 Euro für Leistungen mit lokaler Bedeutung. Demnach kann die Stadt maximal 1,3 Millionen Euro erbringen, ohne gegen EU-Vorschriften zu verstoßen. Für 2019 wurden bereits 1,5 Millionen Euro Zuschuss geleistet. Gemäß der Empfehlung der Gesellschafterversammlung leistet die Stadt nach Beschluss durch den Gemeinderat an die KuBä für das Jahr 2019 einen Zuschuss von 1,3 Millionen Euro. Die überzähligen 200 000 Euro werden für 2020 als Abschlagszahlung verrechnet.