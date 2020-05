von Sabine Naiemi/SK

Bisher bestand in Bad Dürrheim eine klassische Dreigliedrigkeit mit Hauptamt, Kämmerei und Bauamt. Nun übernehmen fünf Fachbereiche die städtischen Aufgaben. Die Umorganisation war ein zentrales Anliegen, das Jonathan Berggötz als neuer Bürgermeister in die Wege leitete, so die Stadt in ihrer schriftlichen Mitteilung.

Diese fünf Fachbereiche sind: Bildung, Soziales und Politik; Bürgerdienste; Strategische Entwicklung und Kommunikation sowie Finanzwesen und Bauwesen. Diese sind jeweils nicht mehr in Sachgebiete, sondern in Kundenbereiche unterteilt.

„Die Verwaltung ist der Motor unserer Stadt. Aus meiner Sicht gab und gibt es Potenzial, damit dieser Motor noch besser läuft und zu Hochtouren zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger von Bad Dürrheim aufdreht. Die Aufteilung der Ämter und dazu gehörigen Sachgebiete habe ich mir einige Monate angesehen und viele Gespräche innerhalb der Verwaltung geführt und dabei festgestellt, dass wir kleinere Änderungen vornehmen müssen“, erklärt der Bürgermeister.

Im Dezember 2019 habe die Grundstruktur der neuen Organisation dann festgestanden, und seit Januar wurde daran gearbeitet, diese gemeinsam mit den zukünftigen Fachbereichsleitern, den Mitarbeitern und dem Personalrat umzusetzen.

Bürgermeister Berggötz erwarte von der neuen Struktur eine flachere Hierarchie, kürzere Kommunikationswege und ein effektiveres Arbeiten innerhalb der Verwaltung. Die Verwaltung sei vorher nicht schlecht aufgestellt gewesen, so Berggötz. „Aber das klassische Modell hat sich überholt, und die einzelnen Ämter sind zu groß geworden, um auf die heutigen Anforderungen flexibel reagieren zu können und um alles im Blick zu behalten.“