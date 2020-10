von Sabine Naiemi

Die Corona-Pandemie beutelte beziehungsweise beutelt noch lange Zeit sämtliche Bereiche des Lebens. Insbesondere die finanziellen Verluste beschäftigen den Stadtkämmerer Bad Dürrheims. So legte Thomas Berninger also kürzlich dem Verwaltungssausschuss der Stadt den Nachtragshaushalt zur Genehmigung vor und führte mit seinen Ausführungen durch ein schwieriges, kaum zu durchblickendes Zahlenwerk.

Unterm Strich bleibt, wie schon zuvor erwartet und angekündigt, die Erkenntnis, dass die Stadt bis mindestens in das Jahr 2025 hinein mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben wird.

Die Erträge sind laut Bericht um rund 1,1 Millionen Euro zurückgegangen, die Aufwendungen dagegen um knapp 1,78 Millionen Euro gestiegen.

Die größten Veränderungen seien im Bereich der Steuer- und

Finanzzuweisungen zu verzeichnen, so Berninger in seinen Ausführungen. Aus heutiger Sicht könne der Planansatz für die Gewerbesteuer von fünf Millionen Euro nicht erreicht werden. Man rechne aktuell mit einem Ergebnis von 4,1 Millionen Euro. Dabei sei bereits die zugesagte Kompensation der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land mit 1,08 Millionen Euro berücksichtigt worden. Zu berücksichtigen sei jedoch, dass das erforderliche Landesgesetz noch nicht beschlossen ist.

Beim Einkommenssteueranteil seien rund 775 000 Euro weniger zu erwarten, so Berninger. In diese Berechnungen fließen Defizite durch die Schließung der Kureinrichtungen ein, Einnahmeausfälle im der städtebaulichen Planung und geringere Holzerlöse. An Corona-Ausgleichszahlungen des Landes seien bis dato 217 000 Euro eingegangen.

Aufwendungen: Die Aufwendungen sind durch eine Vielzahl an Reduzierungen von Planansätzen, als Auswirkung der Haushaltssperre, gekennzeichnet. Wesentliche Änderungen ergaben sich hier durch die vom Gemeinderat verhängte Haushaltssperre. Die insgesamt aus diesen Maßnahmen resultierenden Wenigerausgaben führen laut Berninger zu einer Entlastung von über 1,4 Millionen Euro. Dem gegenüber steht eine Inanspruchnahme der Kapitalrücklage in der Kur- und Bäder-Verwaltung, wodurch wiederum eine Mehrbelastung von 1,79 Millionen Euro resultiere.

Schuldenstand: Der Schuldenstand der Stadt beträgt zum Jahresanfang rund 1,332 Millionen Euro, die vorgesehenen Darlehensmittel in Höhe von 6,8 Millionen Euro bleiben unverändert. Ein Restbetrag wird insbesondere für die Leistungen an die Kur- und Bäder GmbH noch benötigt werden. Bei voller Inanspruchnahme wird der Schuldenstand dann auf 7,9 Millionen Euro in Summe steigen.

Dies entspricht letztendlich einer Pro-Kopf-Verschuldung für die Bad Dürrheimer Bürger von 585 Euro. Diese liegt damit dann über dem Landesdurchschnitt in der vergleichbaren Größenklasse. Diese Pro-Kopf-Verschuldung lag zum 31. Dezember 2019 bei 377 Euro.

Zusammenfassung: Der Nachtrag zum Haushalt 2020 ist geprägt durch die Folgen von Corona und deren Auswirkungen im städtischen Haushalt. Um das Ergebnis nicht vollständig aus

dem Ruder laufen zu lassen, wären umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen gewesen, einschließlich einer haushaltswirtschaftlichen Sperre, erklärte Stadtkämmerer Thomas Berninger vor dem Verwaltungsausschuss.

All diese bereits aufgeführten und im Vorfeld ergriffenen Maßnahmen hätten jedoch nicht den kompletten Rückschlag abfedern können, legte Berninger dem Ausschuss weiter dar. Die weitere Gewährung der Schlüsselzuweisungen, die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle und die pauschalen Corona-Erstattungen betrugen bis jetzt in Bad Dürrheim über zwei Millionen Euro. Dadurch hätten zumindest die Belastungen durch Einkommensteuerausfälle und Mehrzuweisungen an die KuBä teilweise kompensiert werden können.

Der Ausblick: „Einige der jetzt geschobenen Maßnahmen werden uns 2021 im Haushalt wieder begegnen“, erklärte der Kämmerer. Die Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen würden zu einem Großteil wieder im Finanzausgleich angerechnet werden und für Reduzierungen in den kommenden Jahren bis voraussichtlich ins Jahr 2025 führen.

Da gleichzeitig keine schnelle Rückkehr zu den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen wie vor der Coronakrise zu erwarten sein werde, würden die Einnahmen nur moderat steigen, prophezeite Berniger.

Sparen, Sparen, Sparen

Die Ausgaben könnten nur durch einen Ausgabenabbau spürbar reduziert werden, erklärte Berninger zum Ende seiner langen Ausführungen. Die Situation werde die Stadt in den Jahren 2021 und danach vor große Herausforderungen stellen.

Positiv bleibe festzuhalten, dass wenigstens die aktuelle Zinssituation zu keiner weiteren Verschärfung im Haushalt führen sollte. Nichtdestotrotz mahnte der Kämmerer zur Sparsamkeit: Bei der Beratung der Eckdaten des Jahres 2021 und der darauf folgenden Jahre müsse man sich mehr denn je auf die Pflichtaufgaben konzentrieren, so der Appell Berningers.