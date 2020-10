von Sabine Naiemi

Nach acht beziehungsweise zehn Jahren kalkuliert die Stadt die Kurtaxe und den Fremdenverkehrsbeitrag neu – muss aufgrund der gesetzlichen Lage neu kalkulieren. Die bisherigen Beiträge sind veraltet. Diese Neukalkulation beruht auf einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg aus dem Jahr 2018. Die Neukalkulation soll ab dem 1. Januar 2021 wirksam werden und stößt aus verschiedenen Gründen nicht unbedingt auf Gegenliebe.

Die Stadtverwaltung informiert 300 Betriebe und Gewerbetreibende über die bevorstehende Erhöhung der Kurtaxe und Fremdenverkehrsgebühr ab Januar 2021. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Rund 300 Betriebe sind in Bad Dürrheim davon betroffen. Alle waren zu zwei Informationsveranstaltungen, eine vormittags und eine am Abend, eingeladen. Es sei ihm wichtig, im Vorfeld über diese Neukalkulation zu informieren, so Bürgermeister Jonathan Berggötz, bevor das Thema im Gemeinderat beraten und beschlossen werde.

„Die Fremdenverkehrsabgabe und Kurtaxe dient unserer Stadt seit vielen Jahrzehnten zur anteiligen Finanzierung des wertvollen Angebotes, auf das Touristen und Klinikgäste gern zurückgreifen“, erklärte Berggötz in seiner Rede. Dieses Angebot solle erhalten und weiter attraktiv gestaltet werden. Der Bürgermeister wies auf die Wertschöpfung durch den Tourismus hin und auf rund 1500 Klein-und Großveranstaltungen in der Stadt.

Die Kalkulation dieser beiden Gebühren basiert auf einem extrem komplizierten Rechenwerk. Die Arbeiten dazu begannen bereits im November des vergangenen Jahres und erfolgten gemeinsam mit einer in dieser Thematik spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei. Coronabedingt erfolgte die Information dazu erst jetzt. Als Grundlage wurden die Zahlen der Kur- und Bäder GmbH herangezogen. Von sämtlichen betroffenen Betrieben mussten die Umsatzzahlen eingeholt werden.

Demnach beläuft sich die neue Kurtaxe auf 7,98 Euro, der neue Fremdenverkehrsbeitrag auf 1,72 Euro (Kurzone 1, vorher 0,36 Euro), 1,29 Euro (Kurzone 2,vorher 0,29 Euro), 0,86 Euro (Kurzone 3, vorher 0,14 Euro).

Die Beträge werden sich noch um ein paar Cent hin oder her verändern, erklärte Stadtkämmerer Thomas Berninger im Anschluss an die Erläuterung der Berechnungsgrundlagen.

Wie es jetzt schon praktiziert wird, wird die Verwaltung dem Gemeinderat auch wieder eine freiwillige Kostenunterdeckung vorschlagen. Demnach müssen die betroffenen Betriebe künftig mit einer Kurtaxe in Höhe von drei Euro (bisher 2,50 Euro) rechnen.

Andreas Bertsch vom Reisemobilhafen fand in der anschließenden Diskussion angesichts des noch nicht absehbaren Endes der Corona-Zeit den Zeitpunkt der Erhöhung schlecht gewählt. Er könne teilweise jetzt schon seinen Gästen nur schwer einen Kurtaxebetrag von 2,50 Euro begreiflich machen, insbesondere dann, wenn die Gäste Angebote der Stadt gar nicht wahrnehmen würden (wollen).

Hotelier Rüdiger Schrenk (zweiter von rechts) äußert gegenüber der Gebührenerhöhung und der Kur- und Bäder GmbH starke Kritik. | Bild: Naiemi, Sabine

Hotelier Rüdiger Schrenk wetzte verbal das Messer und kritisierte nicht nur die Erhöhung des Fremdenverkehrsbeitrages um 280 Prozent. Wir berichten weiter.