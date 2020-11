von Sabine Naiemi

Der Stadt beziehungsweise den Einzelhändlern fehlen die Touristen als Einkommensquelle, die durch das Solemar üblicherweise angezogen werden. Die Therme ist geschlossen, die Folgen für die Stadt, die Beherbergungsbetriebe, Einzelhandel und Gastronomie durch den erneuten Lockdown sind fatal. Alle ächzen unter dieser Last, für viele ist die Zukunft ungewiss.

In der Friedrichstraße in der Innenstadt Bad Dürrheims sind kaum noch Menschen unterwegs. Es sind keine Touristen da, die Bürger beschränken sich auf die rein notwendigen Besorgungen. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Tamara Pfaff, die Vorsitzende des Gewerbevereins, sagt: „Die Lage ist die, dass in den Geschäften wenig los ist und natürlich, wenn der Lockdown bis kurz vor Weihnachten andauert, das ganze Weihnachtsgeschäft auch noch wegfällt. Die Gastronomiebetriebe seien durch ihren Liefer- und Abholservice zwar „ein bisschen beschäftigt“, aber wirklich bringen würde dies nichts. Zwar sollen die Betriebe Unterstützung bekommen, aber die Gelder sollen ja erst Ende November fließen. Eine düstere Situation für die betroffenen und noch vom ersten Lockdown bereits gebeutelten Betriebe. Besonders betroffen sind außer der Gastronomie etwa die Bekleidungs- und das Schuhgeschäft oder auch die Fußpflege.

Abseits von Corona wolle sie kurz abschweifen auf ein Phänomen, das sie bis jetzt selbst nicht so recht ernst genommen habe, so Pfaff im Gespräch mit dieser Redaktion. Sie wäre wegen ein paar Erledigungen entgegen sonstiger Gewohnheit vormittags in der Stadt unterwegs gewesen. „Von vorne bis hinten, von Morys Hofbuchhandlung bis zur Krone gab es keinen einzigen freien Parkplatz. Doch die Geschäfte waren allesamt leer. Auf den Straßen war niemand unterwegs. Da frage ich mich doch wirklich, wer diese Parkplätze benutzt!“ Damit spricht Pfaff die vielbeklagte Problematik an, dass die Parkplätze in der Innenstadt von hiesigen Arbeitnehmern blockiert werden. „Ich wollte es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Mittags sind die Parkplätze dann frei.“

Alexandra Limberger, Sprecherin des Hotel- und Gaststättenverbandes, sagt: „Es ist alles ruhig und friedlich geworden. Wir haben eine Hand voll Geschäftsreisende in den Hotels, wobei viele zu haben. In den Straßen der Stadt ist es sehr ruhig geworden, um nicht zu sagen leer. Bei schönem Wetter kommen am Wochenende Leute, aber die können nirgendwo einkehren.“ Das To-Go-Geschäft werde zwar angenommen, sei aber keine Kompensation zum Normalbetrieb und funktioniere vorwiegend nur Richtung Wochenende. „Was tatsächlich an Weihnachten ist oder kommt, können wir noch nicht absehen. Von daher ist für die Vollgastronomie keine Planung möglich. Alle sind aufgeschmissen. Betten leer, Häuser leer – man weiß nicht, was kommt.“ Bei den Leuten sei die Stimmung Richtung Urlaub und Reise nicht animierend. Es walte eher die Vorsicht. Man sei nicht in der Stimmung zu reisen.

Im Hinblick auf ihre eigene Tochter und die Ansteckungsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln reklamiert sie, dass die Busse immer noch brechend voll sind, obwohl ein Bus mehr fährt. „Ob die Kinder dann die Maske an haben oder nicht, spielt auch keine Rolle mehr.“

Apothekerin Andrea Kanold spricht über allgemeine Veränderungen, die sie wahrnimmt. Mit den installierten Plexiglasscheiben ist es sehr schwierig, sich zu verständigen und dann obendrein noch mit Maske versteht sich kaum. Die Scheiben verhindern viele persönliche Gespräche. Die Leute können nicht mehr so „abladen“ wie früher.“ Sie könne aber auch nicht sagen, dass sich jemand über Auflagen und Maßnahmen beschwert. Es werde im Großen und Ganzen akzeptiert und die Leute nähmen es fast stoisch hin, egal welchen Alters. Was auch feststelle sei, ist dass gerade die Älteren sehr viel weniger rausgehen und auch jüngere Familien wenn sie rausgehen, ohne ihre Kinder rausgehen. Auch in der Apotheke sei es schwieriger geworden.

Eine Hilfe und Freude wäre es für die Gastronomen etwa, wenn Firmen als Ersatz für ausgefallene Weihnachtsfeiern Gutscheine für Ausgehabende verschenken würden, erklärt Alexandra Limberger zum Abschluss.