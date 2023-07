Vor Kurzem gab die kommunale, ehrenamtlich tätige Behindertenbeauftragte der Stadt, Inge Teichert, die außerdem auch ehrenamtlich Leiterin der Rheuma-Gesprächsgruppe ist, vor dem Verwaltungsausschuss ihren Jahresbericht ab.

Sie eröffnete mit einigen grundsätzlichen Hinweisen. Immer wieder weist Inge Teichert darauf hin, dass Menschen mit Behinderungen Mitmenschen sind, die zur alltäglichen Teilhabe am Leben viele Herausforderungen bewältigen müssen- Sie hätten das Recht auf angemessene Arbeit, kämen aber selten auf dem ersten Arbeitsmarkt unter. Das nächste Thema, auf das Teichert hinwies, war der Mangel an barrierefreiem, bezahlbarem Wohnraum. Oft müssten Behinderte in betreuten Wohngruppen leben, bei den Eltern oder in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen. „Menschen mit Behinderung haben ein geringes Selbstwertgefühl“, so Teichert, müssten um viele Selbstverständlichkeiten kämpfen. Dabei seien sie einfach nur Menschen, die weniger Glück haben als andere, aber genauso wie normale Menschen nur arbeiten, lernen, lieben, lachen – einfach nur leben wollen.

Ein Lob sprach Inge Teichert der Stadt aus: „Bad Dürrheim hat schon einiges getan!“ Bürgermeister Jonathan Berggötz kenne und verstehe die Probleme der Menschen, Uwe Hüls (Fachbereichsleiter für Soziales) unterstütze sie mit großer sozialer Kompetenz, ebenso die Ehrenamtskoordinatorin und andere Mitarbeiter der Stadt.

Rückblickend ging Inge Teichert noch einmal auf die Poller-Mützen-Aktion ein, in deren Folge die grauen und dadurch für Sehbehinderte schwer erkennbaren Poller, mit hellen Markierungen versehen wurden.

Eindrücklich ist auch noch der Aktionstag im Mai 2022 in Erinnerung, bei dem Stadträte und Bürgermeister sich mithilfe von einem Altersanzug, Schwach-Sichtbrillen, Rollstühlen und Rollatoren auf die Ebene eingeschränkter und behinderter Mitmenschen begaben und so bei einer Tour durch die Stadt manchen Aha-Effekt erlebt hätten.

Aktuell steht eine im Januar 2023 angestoßene und inzwischen von Inge Teichert erarbeitete Prioritätenliste im Raum, in der Maßnahmen aufgeführt sind, mit deren Umsetzung das alltägliche Leben in Bad Dürrheim für behinderte Menschen und auch für Senioren weiter erleichtert werden soll (wir berichteten).

Sie wisse, sie würde immer mal wieder nerven, erklärte Inge Teichert, die selbst betroffen ist. „Was ich tue, ist Lobbyarbeit und die kann nicht immer ruhig vonstattengehen.“ Es sei für Nichtbehinderte eigentlich kaum möglich, sich in die Situation Behinderter hineinzuversetzen.

Für professionelle Aufgabenerledigung gebe es keine Ressourcen, weshalb das ehrenamtliche Engagement unverzichtbar ist. Mit diesen Worten warb Inge Teichert um weitere Unterstützung. Das würden nicht nur die in Bad Dürrheim lebenden Menschen mit Behinderungen – zu denen durchaus auch Senioren zählen – der Stadt danken, sondern auch jene, die als Gäste kommen.

Regelmäßige Treffen Die Gruppe „Wir – miteinander stark und mobil“, für Menschen mit Behinderungen, Interessierte und Gäste, trifft sich regelmäßig im Großherzogin-Luise-Raum im Haus des Bürgers. Inhalt der Treffen sind gemeinsame Gespräch, teilweise Vorträge und der rege Austausch von Informationen. Auch die Treffen der Rheuma-Gesprächsgruppe finden regelmäßig statt. Die genauen Termine werden jeweils vorher angekündigt. Inge Teichert ist erreichbar unter Telefon 07726 3891245, E-Mail: teichertinge@web.de.