von Sabine Naiemi

Wie schnell und in welch gravierendem Ausmaß sich durch die Corona-Pandemie alles veränderte, wurde im vergangenen Jahr auch in Bad Dürrheim mehr als deutlich.

Insbesondere, da die Kur- und Bäder GmbH vor der Corona-Pandemie auf ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken durfte, so Kurgeschäftsführer Markus Spettel in seiner Neujahrsansprache, und sich für 2020 eine Fortsetzung dessen erhoffte. Doch im März 2020 wurde dieser Erfolgskurs schlagartig unterbrochen.

Die finanziellen Auswirkungen stellen die Kur- und Bäder und letztendlich die Stadt vor sehr große Herausforderungen. Die Hilfsprogramme der Politik, könnten dies nur teilweise kompensieren. Insbesondere die vielen Millionen an direkter aber auch indirekter Wertschöpfung, die vom Tourismus in die ganze Stadt fließen, fehlten spürbar an vielen Stellen.

„Wenn diese schwierige Phase erst überwunden ist, dann heißt es mit neuem Elan und neuen Konzepten wieder richtig durchzustarten“, will Spettel den Fokus weg vom Negativen hin auf die aus der Krise gewonnenen Erkenntnisse, Lerneffekte und nicht zuletzt die daraus resultierenden Zukunftschancen setzen.

„In Bad Dürrheim haben wir definitiv das Potenzial dazu, den Wendepunkt der Krise als Chance zu nutzen und letztendlich gestärkt daraus hervorzugehen“, ist sich Spettel sicher. Doch für einen erfolgreichen Neustart gelte es, weit mehr zu tun als sich auf dem Vorhandenen auszuruhen.

Investitionen: „Um nachhaltig erfolgreich im Wettbewerb agieren zu können, benötigen wir eine sich weiterentwickelnde marktfähige Infrastruktur sowie eine hohe Angebots- und Servicequalität in unserer gesamten Stadt. Und dies erfordert Investitionen. Investitionen sowohl von Seiten Stadt und Kur- und Bäder, als auch von Seiten privater Investoren“, so Spettel.

So seien beispielsweise die bekannten Hotelprojekte im Rahmen der Planungen der Investorengruppe „B.E.S.T.-Holding“, aber auch das Parasol-Hotel und weitere Ausbaupläne privater Beherbergungsbetrieben essentiell für eine erfolgreiche Zukunft. Denn vor allem der Tourismus halte die Stadt am pulsieren. „Ein funktionierender Tourismus ist wesentlicher Garant für die Attraktivität, die Lebensqualität und letztendlich nachhaltige Standortsicherung unserer Stadt.“

Umso wichtiger sei es, die Angebote wettbewerbsfähig und damit zukunftsfähig zu halten und weiter in den Erhalt und Ausbau zu investieren. So habe man nach intensiver Diskussion und Abwägung im Aufsichtsrat nun den Startschuss für die Erweiterung und Attraktivitätssteigerung der Thermen-Gastronomie sowie der begrenzten Ruhe- und Liegebereiche geben können, gibt Spettel bekannt. Anfang dieses Jahres sollen die Planungsleistungen hierfür in einem Wettbewerbsverfahren öffentlich ausgeschrieben werden.

Minara: Auch die Großsanierung des Hallen-Freizeitbades Minara laufe derzeit trotz einiger coronabedingter Verzögerungen weiterhin auf Hochtouren. „Wir sind zuversichtlich, dass wir spätestens zu Beginn der zweiten Jahreshälfte den Betrieb unseres neuen Bades aufnehmen können“, sagt der Kurgeschäftsführer.

Der Zeitpunkt der Einführung dieses Konzeptes sei optimal. Nicht nur aufgrund des in der Pandemie gestiegenen Bewusstseins für die Bedeutung der eigenen Gesundheit, sondern auch im Zusammenhang mit dem dieses Jahr anstehenden 200-jährigen Jubiläum der Gesundheitslehren von Sebastian Kneipp. Im Juni dieses Jahres werde das Jubiläumsjahr offiziell mit einem großen Vortrags-und Aktivitätsprogramm im Kurhaus und im Kurpark gefeiert, kündigte Markus Spettel an.

Neuer Fitness-Parcours: In diesem Zusammenhang werde in den nächsten Wochen auf der Fläche des ehemaligen Minigolfplatzes ein neuer Nature-Fitness-Parcours eröffnet. Aber auch weitere große Themen wie die Drei-Welten-Card sollen die Position der Stadt als innovative und erfolgreiche Tourismusdestination weiter festigen. Die Karte soll ab 1. April 2021 in Betrieb gehen (wir berichteten).

