von Sabine Naiemi

Am vergangenen Donnerstag beschloss der Gemeinderat die Erhöhung der Elternbeiträge im Kindergarten. Diese wurden letztmals zum 1. September 2019 neu festgesetzt. Die Erhöhungen gelten ab dem 1. September 2020.

Die Kirchen werden parallel über die Vorgehensweise informiert und um Zustimmung gebeten. Vom Kindergarten Öfingen und dem katholischen Kindergarten in Bad Dürrheim sei bereits signalisiert worden, dass man der Gebührenerhöhung folge. Man gehe davon aus, dass auch der evangelische Kindergarten in Bad Dürrheim sich dem anschließe, so die Verwaltung.

Bisher wurde die Fortschreibung der Elternbeiträge im Kindergarten immer im Verwaltungsausschuss im Frühjahr vorberaten. Zwar wurde auch dieses Jahr frühzeitig beim Städtetag nach den Empfehlungen gefragt, hieß es in der Sitzungsvorlage, doch ging pandemiebedingt eine Antwort erst Anfang Juli ein.

Man verständigte sich darauf, dass angesichts der nach wie vor durch die Pandemie beeinträchtigten Lage die Erhöhung nur für das Kindergartenjahr 2020/21 gilt. Im Frühjahr 2021 soll intensiver – auch über Vertragsanpassungen – diskutiert werden.

Die jetzige Erhöhung der Gebührensätze beträgt 1,9 Prozent. Die Kostendeckung für die Kosten der Kinderbetreuung durch Elternbeiträge liegt bei zwölf Prozent. Der jährliche Abmangel (eine alte Bezeichnung für ein Defizit) der Stadt, also die Kosten, die die Stadt Bad Dürrheim für die Kinderbetreuung aufwendet, liegt bei fast drei Millionen Euro jährlich.

Derzeitige Gebühren: Die zum 1. September 2019 festgesetzten Gebühren betragen derzeit für ein über dreijähriges Kind aus einer Familie mit einem Kind für die Regelbetreuung 117 Euro pro Monat, für die verlängerte Betreuung 128 Euro pro Monat und für die Ganztagsbetreuung 152 Euro monatlich. Für die Kleinkindbetreuung beläuft sich der Monatsbeitrag für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind in der Vormittagsbetreuung auf 287 Euro, für die verlängerte Betreuung 345 Euro und für die Ganztagsbetreuung 506 Euro.

Die zum 1. September 2019 festgesetzten Gebühren betragen derzeit für ein über dreijähriges Kind aus einer Familie mit einem Kind für die Regelbetreuung 117 Euro pro Monat, für die verlängerte Betreuung 128 Euro pro Monat und für die Ganztagsbetreuung 152 Euro monatlich. Für die Kleinkindbetreuung beläuft sich der Monatsbeitrag für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind in der Vormittagsbetreuung auf 287 Euro, für die verlängerte Betreuung 345 Euro und für die Ganztagsbetreuung 506 Euro. Neue Beiträge: Die neuen Gebühren betragen für ein über dreijähriges Kind aus einer Familie mit einem Kind nach der Erhöhung 119 Euro, für die verlängerte Betreuung 130 Euro und für die Ganztagsbetreuung 155 Euro. Die Erhöhung liegt also bei zwei beziehungsweise drei Euro monatlich.

Die neuen Gebühren betragen für ein über dreijähriges Kind aus einer Familie mit einem Kind nach der Erhöhung 119 Euro, für die verlängerte Betreuung 130 Euro und für die Ganztagsbetreuung 155 Euro. Die Erhöhung liegt also bei zwei beziehungsweise drei Euro monatlich. Staffelungen: Entsprechend der Kinderzahl einer Familie reduzieren sich die Betreuungskosten. So kostet der Elternbeitrag für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern in der Regelbetreuung zum Beispiel derzeit 90 Euro, neu 92 Euro, aus einer Familie mit vier Kindern und mehr liegt der Betrag (alt und neu) bei 20 Euro.

Entsprechend der Kinderzahl einer Familie reduzieren sich die Betreuungskosten. So kostet der Elternbeitrag für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern in der Regelbetreuung zum Beispiel derzeit 90 Euro, neu 92 Euro, aus einer Familie mit vier Kindern und mehr liegt der Betrag (alt und neu) bei 20 Euro. Kleinkindbetreuung: Die Kleinkindbetreuung umfasst den Zeitraum ab Geburt bis zum 36. Lebensmonat. Der Elternbeitrag für jeden angefangenen Monat bei einer Vormittagsbetreuung beträgt für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind bei einer Betreuung bis zu zwei Tagen pro Woche 126 Euro, neu 128 Euro, bei drei Tagen 189/193 Euro, bei bis zu fünf Tagen 287/292 Euro.

Die Kleinkindbetreuung umfasst den Zeitraum ab Geburt bis zum 36. Lebensmonat. Der Elternbeitrag für jeden angefangenen Monat bei einer Vormittagsbetreuung beträgt für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind bei einer Betreuung bis zu zwei Tagen pro Woche 126 Euro, neu 128 Euro, bei drei Tagen 189/193 Euro, bei bis zu fünf Tagen 287/292 Euro. Stellungnahmen der Fraktionen: Barbara Fink (CDU) erklärte, dass sie angesichts der jährlichen Ausgaben der Stadt und der qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung in Bad Dürrheim die Erhöhung als moderat und vertretbar betrachtet. Klaus Götz (Freie Wähler) erklärte, dass seine Fraktion schweren Herzens, aber wie immer diese Entscheidung mittrage, da die weitergehende Entwicklung eben eine Erhöhung erforderlich mache. Wolfang Kaiser (LBU) schloss sich seinem Vorredner an. Andrea Kanold (FDP) erklärte, dass es sicher Pro und Contra geben, jedoch angesichts der jährlichen Ausgaben der Stadt in Höhe von drei Millionen Euro eine Erhöhung der Elternbeitrage um 1,9 Prozent moderat sei. Sie finde eine Erhöhung in kleinen Schritten und jedes Jahr besser, als eine Erhöhung um große Beträge in größeren Abständen. Derya Türk-Nachbaur (SPD) plädierte nach wie vor dafür, dass Kindergärten frühkindliche Bildungseinrichtungen seien und Bildung sollte kostenfrei sein. „Ja, Bad Dürrheim investiert sehr viel Geld für Kinder und die Stadt kommt ihren Verpflichtungen super nach“, so Türk-Nachbaur, doch aus ihrer Sicht müsse für die Zukunft der Kinder noch viel mehr ausgegeben werden, erklärte die SPD-Vertreterin und verwies als Beispiel auf die Stadt Heilbronn, wo das Betreuungsgeld erlassen werde.