von Sabine Naiemi

Die Stadt erhält den Höchstbetrag der möglichen Förderung in Höhe von 800 000 Euro aus der Stabilisierungshilfe des Landes für kommunale Thermen und Mineralbäder. Diese frohe Nachricht überbrachte Tourismusminister Guido Wolf am vergangenen Dienstag und übergab im Rahmen der betreffenden Videokonferenz auch gleich virtuell den Förderbescheid an Bürgermeister Jonathan Berggötz und Markus Spettel, den Kur-und Bäder-Geschäftsführer.

Tourismusminister Guido Wolf (links) bei der virtuellen Übergabe des Förderungsbescheides an Bürgermeister Jonathan Berggötz (Mitte) und Kur-und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel. Bild: Ministerium für Tourismus Baden-Württemberg | Bild: Ministerium für Tourismus Baden-Württemberg

Der Zuschuss dient dem teilweisen Ausgleich der finanziellen Schäden kommunaler Thermen und Mineralbäder durch die Covid-19-bedingten Einschränkungen für die Zeit von März bis September 2020. Für die Zeit des zweiten sogenannten Lockdowns können gegebenenfalls weitere Hilfen aus Bundesprogrammen beantragt werden.

Tourismusminister Guido Wolf erklärt: „Baden-Württemberg ist Bäderland Nummer eins in Deutschland und das wollen wir auch nach der Krise bleiben. 2019 entfiel noch fast ein Viertel der Übernachtungen auf Heilbäder und Kurorte im Land. Wellness und Gesundheitstourismus sind ein enormer Wirtschaftsfaktor in Baden-Württemberg. Das soll auch nach der Krise so sein. Dafür müssen wir die kommunalen Thermen, die bislang durch die Raster sämtlicher Hilfsprogramme gefallen sind, in dieser schwierigen Zeit unterstützen.“

Urlaub im eigenen Land oder im grenznahen Bereich werde in der Zeit nach den Ausgeh-und Reisebeschränkungen noch stärker gefragt sein als bisher. Hier spielen Heilbäder und Kurorte mit Wellness und gesundheitstouristischen Angeboten eine wichtige Rolle. Bad Dürrheim sei ein wichtiger Standort für das Land, der in den vergangenen Jahren vorbildlich investiert hat. „Umso mehr freut es mich, dass wir dort mit der maximalen Fördersumme helfen können, durch diese schwierige Zeit zu kommen“, so Wolf.

Bürgermeister Jonathan Berggötz sagte: „Die Unterstützung des Landes hilft uns in diesen Zeiten spürbar weiter. Die Auswirkungen der Pandemie sind erheblich und bringen die betroffenen Kommunen an die Belastungsgrenze. Wir freuen uns sehr, dass wir vom Land die maximal mögliche Fördersumme erhalten und sind sehr dankbar dafür.“

„Wir hoffen nun auf eine baldige Öffnungsperspektive für unsere Therme als auch den Tourismus allgemein“, so Kurgeschäftsführer Markus Spettel.

Hintergrund der Förderung

Die Heilbäder und Kurorte in Baden-Württemberg sind für den Tourismus im Land von großer Bedeutung. Sie erwirtschafteten in Baden-Württemberg bis 2019 jährlich einen Bruttoumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Die Heilbäder und Kurorte sind in besonderem Maße von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen.

Dem will das Tourismusministerium mit einem Investitionsprogramm „Heilbäder“ mit einem Volumen von mehr als 15 Millionen Euro begegnen: Als eine Maßnahme stellt die Landesregierung durch das Tourismusministerium 15 Millionen Euro als Stabilisierungshilfe für die Thermen und Mineralbäder betreibenden Kommunen zur Verfügung. Diese sind zunächst auf die Verluste im Zeitraum von März bis September 2020 ausgerichtet, da für die Zeit ab November der Bund eigene Hilfen für die betroffenen Branchen angekündigt hat. Die Kommunen können bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen Stabilisierungshilfen von jeweils bis zu 800 000 Euro erhalten.

Bislang gingen 23 Anträge antragsberechtigter Kommunen ein. 15 Anträge mit einem Volumen von rund neun Millionen Euro wurden bis jetzt bewilligt.

Zudem fördert das Tourismusministerium eine Marketingkampagne der Heilbäder und Kurorte Marketing Baden-Württemberg GmbH (HKM) unmittelbar für die Zeit des Wiederanlaufens nach dem Lockdown mit 300 000 Euro. Diese Kampagne zielt besonders auf Gäste aus den unmittelbaren Nachbarländern Schweiz und Frankreich ab.