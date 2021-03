von Sabine Naiemi

Die Wellen schlagen hoch um die Finanzaffäre und Insolvenz der Greensill Bank, bei der auch die Stadt Bad Dürrheim zwei Millionen Euro angelegt hatte. Ob die Stadt jemals wieder an dieses Geld herankommen wird, ist momentan mehr als fraglich. Die Situation wirft etliche Fragen und Reaktionen auf – vor allem die nach der Schuld und wie es möglich war, das dies alles passierte.

Schwierige Zeiten im Rathaus Bad Dürrheim. Nach der Greensill-Bank-Pleite sind jetzt viele Fragen offen. | Bild: Naiemi, Sabine

Eingangs der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 25. März, nahm Bürgermeister Jonathan Berggötz erneut Stellung. „Es gibt Momente, die verändern das Leben und bleiben einem in Erinnerung“, sagte er und bezog sich damit auf die Greensill-Bank-Pleite und deren Folgen für die Stadt. Berggötz stellte sich demonstrativ vor die Verantwortlichen der Stadtverwaltung: Letztendlich sei es seine Unterschrift gewesen, die diese Transaktion ermöglichte.

Bürgermeister Jonathan Berggötz (rechts) und Stadtkämmerer Thomas Berninger stehen die Sorgenfalten auf der Stirn. Die Stadt steht vor dem drohenden Verlust von zwei Millionen Euro. Jetzt ist Aufarbeitung angesagt. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Man suche keine Schuldigen in der Verwaltung, so der Tenor aus dem Gemeinderat. In den Anträgen waren sich alle Fraktionen einig. Was allerdings alle Seiten überraschte war, dass die Stadt keine verbindlichen Anlagenrichtlinien hat. Wiewohl diese im Endeffekt bei betrügerischen Absichten – wie es im Verfahren der Greensill-Bank im Raum steht – keine 100prozentige Absicherung bieten. Gelobt wurden die Transparenz der Verwaltung und das Bemühen um Aufklärung, kritisch wird die Rolle der BaFin (Bundesanstalt für. Finanzdienstleistungsaufsicht) hinterfragt und die Rolle der Finanzdienstleister sei zu prüfen.

Das sagten die Fraktionssprecher im Gemeinderat:

Heinrich Glunz, CDU, erklärte: „Wir alle sind seit Bekanntwerden der Greensill-Banken-Affäre mit einer in der Geschichte dieser Stadt noch nie dagewesenen Situation konfrontiert – einer Ausnahmesituation, die unser Denken und Handeln und unser Haushaltsgebaren auf absehbare Zeit nachhaltig verändern und beeinflussen wird. Der voraussichtliche Totalverlust dieser Geldanlage bewegt und erregt die Gemüter.“ Dieser Verlust stelle eine ernüchternde und schmerzhafte Erfahrung dar und werfe eine Vielzahl von Fragen auf.

Man suche nicht nach Schuldigen in der Verwaltung – um die Wortwahl einer ebenfalls betroffenen Kommune dieser Region zu gebrauchen – man wolle aber die Gemeindeordnung, die Verantwortlichkeiten und Geschehensabläufe nachvollziehbar geklärt wissen.

Die an die Kommunalaufsicht des Landratsamtes gerichtete Bitte um eine unabhängige Prüfung dieser Vorgänge sei sicher ein geeignetes Instrument, um hier verbindlich Klarheit zu schaffen. In diesem Zusammenhang müsse auch die Frage der Verantwortlichkeit und möglichen Haftungsfolge der in diesem Fall zugezogenen Finanzdienstleister in den Raum gestellt werden.

Auch die Rolle der BaFin, die ja offenbar seit dem Spätjahr 2020 in Sachen Greensill-Bank aktiv war, sei einmal mehr ins Zwielicht geraten. so Glunz weiter. Die Stadt Bad Dürrheim sei, so stelle es sich derzeitig dar, Opfer von betrügerischen Machenschaften bei der Greensill-Bank geworden. Demnach stelle sich die Frage, ob und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt seitens der Bankaufsicht ein Warnsignal hätte erfolgen müssen. Die Klärung dieser Frage sei von der Fraktion dem Bundestagsabgeordneten Frei mit auf den Weg gegeben worden.

Nicht nachvollziehbar sei, dass die Verwaltung von Treuhandvermögen nicht durch eine klare Anlagerichtlinie geregelt ist. Die jahrzehntelange Verwaltungspraxis, über Geldanlagen auf der unteren Verwaltungsebene im Zusammenwirken mit dem jeweiligen Fachbereichsleiter – zugegebenermaßen bisher ohne Blessuren überstanden – zu entscheiden, sei höchst verwunderlich und nicht mehr tragbar. Die Verantwortung für diesen Mangel lägen nicht beim aktuell amtierenden Bürgermeister und Kämmerer, sondern sei in der Vergangenheit angesiedelt.

Die Frage sei, warum nicht von der Gemeindeprüfungsanstalt auf diesen Mangel hingewiesen und Abhilfe eingefordert wurde.

Glunz weiter: „Machen wir uns nichts vor. Manche der Annehmlichkeiten, die wir uns in der Vergangenheit „gegönnt“ haben, werden heute nicht mehr zur Ausführung gelangen.“

Unabhängig vom Verlauf des Insolvenzverfahrens und den Erkenntnissen aus der Prüfung durch die Kommunalaufsicht werde beantragt, alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen und auszuschöpfen und hierzu die erforderlichen Mittel für Kosten im Nachtragshaushalt zu verankern. Ebenso werde die Beschlussfassung über Anlagerichtlinie beantragt. Im Hinblick auf benachbarte Kommunen (VS und Blumberg) sollten – auch unter Inkaufnahme von Negativzinsen nur noch Geldanlagen über regionale Geldinstitute getätigt werden. In Zukunft sei auf die Vermittlung von Anlagegeschäften durch Finanzdienstleister gänzlich zu verzichten.

Beate Schrenk, SPD, stellte Fragen: Per Definition laute der Wortlaut einer Bonitätseinstufung der Greensill-Bank „Durchschnittliche Qualität, Veränderungen in der Wirtschaftsentwicklung nur unzureichend abgesichert“. Die Fragen, die sich uns eröffnen sind, so Schrenk: „Ist in einer pandemischen Lage wie der aktuellen, nicht von potenziellen Veränderungen der Wirtschaftsentwicklungen auszugehen? Ist eine Bonitätsherabstufung nicht ein Indiz für eine sich verschlechternde Lage eines Kreditinstitutes? Wurden die Verhältnisse im Vorfeld ausreichend geprüft? In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sei es für eine touristisch geprägte Stadt wie Bad Dürrheim, in der ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Steuereinnahmen aus Tourismusabgaben besteht, die jüngst noch angehoben wurden, schwierig zu erklären, wie mit den Geldern der Stadt, respektive Steuergeldern der Bürger umgegangen wurde. In der Privatwirtschaft hätte dies erhebliche Folgen. „Wir sind davon überzeugt, dass weder Absicht oder Eigennutz verfolgt wurden, nichtsdestotrotz vertreten wir die Auffassung, dass einige Warnzeichen ignoriert wurden“, so Schrenk.

dankte für die zeitnahe und offene Informationspolitik über die Katastrophe und für die Standhaftigkeit, mit der sich der Bürgermeister vor die Mitarbeiter stelle. „Das schlechte Beispiel der benachbarten Stadt, die den entsprechenden Mitarbeiter in der Presse bloßgestellt hat, sollte uns nicht als Beispiel dienen." Man suche natürlich nach Schuldigen. Aber wie richtig gesagt wurde, könne man sich gegen betrügerische Absichten, die hier unterstellt werden könnten, schlecht wappnen. Allerdings stelle sich die Frage, ob die Herunterstufung im Rating nicht Warnsignal genug gewesen wäre. Hier müsse deutlich die Rolle des Finanzberaters angesprochen werden. Ärgerlich sei, dass man erst jetzt in einer Krisensituation erfahre, dass andere Kommunen eine Anlagerichtlinie haben. Es gebe viel aufzuarbeiten. Wolfang Kaiser, LBU: „ Es ist ein heftiger Schlag in einer extrem schwierigen Zeit." Man müsse ein paar Monate zurückdenken, an das Ringen um einen genehmigungsfähigen Haushalt und welche Konsequenzen das nun für Einstellungen und Rückstellung von Aufgaben habe, die von großer Bedeutung sind. Dinge, die lieb und wert geworden sind, würden nicht gemacht werden können. „Von Zocken zu reden ist deplatziert", erklärte Kaiser und es sei vorschnell, mitten im Bewertungsprozess Konsequenzen in konkreter Form zu ziehen. Und es sei ein stückweit überbetont, dass Anlagerichtlinien als Allheimittel erscheinen. Jetzt gelte es, erst Klarheit zu schaffen und dann Konsequenzen zu ziehen. Nur bei regionalen oder örtlichen Anbietern anzulegen gebe keine Garantie oder völlige Sicherheit. Jetzt habe Gründlichkeit Vorrang vor Schnelligkeit. Andrea Kanold, FDP, sprach von einem ziemlichen Schlag, der die Stadt in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen werde. Die FDP stimme in vielem den anderen Fraktionen zu. Wichtig sei, jetzt die Basis zu schaffen und die Grundlagen legen, warum, wann und wie in Zukunft Geld anlegt wird. „Wir müssen schneller sein, als die juristische Aufarbeitung, wir können nicht solange warten", betonte Kanold. Und man stelle sich natürlich der Prüfung des Landratsamtes, ob Fehler passiert sind.

