Das große Thema des Energiesparens beschäftigt auch die Stadtverwaltung Bad Dürrheims. Um nötige Maßnahmen umzusetzen beziehungsweise mittelfristig weitere Maßnahmen zusammenzustellen und umzusetzen, hat die Verwaltung einen „Krisenstab Energie“ ins Leben gerufen.

Das große Sparen hat schon begonnen

Verschiedene Sofortmaßnahmen wurden bereits umgesetzt, viele weitere Maßnahmen, die längerfristig greifen sollen, sind angedacht. Einen Überblick zum aktuellen Stand gab Sandra Hööck, die Leiterin des Kundenbereichs Liegenschaften, dem Gemeinderat bei dessen jüngster Sitzung.

Die Stadt Bad Dürrheim betreibt über 90 Prozent ihrer Heizungen in den öffentlichen Gebäuden mit Gas. Jährlich werden etwa 3,5 Millionen Kilowattstunden (kWh) Gas verbraucht. Die Kosten für Energie- und Wasserverbrauch im Jahr 2021 lagen bei runde 418.000 Euro. Bisher ist eine stetige Verteuerung bei den Gas- und Strompreisen zu verzeichnen und ab jetzt steht der Stadtverwaltung ein riesiger Kostensprung ins Haus.

Ein riesiger Preissprung

Lag nämlich im November 2021 der Gaspreis bei 5,2 Cent/kWh, beträgt dieser ab November 2022 17,5 Cent. Das ist ein Sprung von rund 180.000 Euro auf 550.000 Euro. Kein Wunder also, dass mit Hochdruck nach Einsparmöglichkeiten gesucht wird. Kurzfristig umzusetzende Maßnahmen müssen während des Winters 2022/2023 erfolgen, mittelfristig umzusetzende Maßnahmen im Winter 2023/2024.

Fällt der Badespaß im Freien für die Solemar-Gäste schon bald aus? | Bild: Hahne, Jochen

Sofort umgesetzt worden sei die Senkung der Raumtemperatur auf 19 Grad in den Büros der Verwaltung, in den Schulen auf 20 Grad, bei der Hallensportnutzung 17 Grad, in Kitas 21 und 22 Grad, erklärte Sandra Hööck. Zum Händewaschen auf den Toiletten werde nur noch kaltes Wasser benutzt. Beleuchtungen werden auf die notwendige Nutzung begrenzt. Am 21. September erfolgte eine Schulung der Hausmeister zur Einstellung der Heizungsanlagen. Die Nacht- und Wochenendabsenkungen werden ständig überprüft.

Reduzierung der Beleuchtung

Weitere Energieeinsparungen betreffen die Reduzierung der Straßenbeleuchtung. Diese wird später eingeschaltet (nicht mehr bei Dämmerung, sondern erst bei Dunkelheit) und früher ausgeschaltet. Eine Verdimmung des Lichts um 40 Prozent erfolgt ab 22 Uhr. Sukzessive soll der Austausch der Leuchtmittel auf LED weiter vorangetrieben werden.

Weihnachten funktioniert mit LED-Technik

Die Weihnachtsbeleuchtung (Sterne, Bäume und Rathaus) wird auf LED-Technik umgestellt. Davon abgesehen werde derzeit diskutiert, ob und in welchem Umfang Weihnachtsbeleuchtung zur Anwendung komme.

Kurzfristige Maßnahmen Die Kurzfrist-Enenergie-Sicherungsverordnung (EnSikuV) gilt ab 1. September 2022 und ist gültig bis zum 28. Februar 2023. Folgende Regelungen müssen sofort für öffentliche Gebäude umgesetzt werden: Keine Beheizung von Gemeinschaftsflächen (Foyers, Flure, Treppenhäuser), Höchsttemperatur für Arbeits- und Büroräume 19 Grad (Ausnahmen sind Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kitas), Beschränkung der Wassertemperaturen bei dezentralen Trinkwasseranlagen für Warmwasser, Ausschalten dezentraler Trinkwarmwassererzeuger (Ausnahmen siehe oben), Verbot der Anstrahlung öffentlicher Gebäude. Verboten ist auch die Beleuchtung von Werbeanlagen zwischen 22 und 6 Uhr. Zu den von 1. Oktober 2022 bis 30. September 2024 gültigen mittelfristigen Verordnungen gehört die Prüfung der Heizungen und Heizungsparameter, die Absenkung der Vorlauftemperatur, ein hydraulischer Abgleich bei Gasheizungen in Gebäuden mit mehr als 1000 Quadratmetern Fläche (bis 30. September 2023) und ein Pumpentausch bei Gasheizungen, sofern nicht hocheffizient (bis 15. September 2024).

Eine interessante Diskussion kam auf, als es um weitere Einsparmöglichkeiten bei der Straßenbeleuchtung ging. Tausche man zum Beispiel im Gewerbegebiet alle Leuchtmittel gegen LED aus, würde daraus eine Einsparung von 16 Prozent Kosten resultieren. Das bedeute zwar erst eine Investition von rund 200 000 Euro, die sich jedoch nach etwa zweieinhalb Jahren amortisiert hätte, erklärte der frühere Stadtrat und Elektrotechniker Karlheinz Mundinger.

2300 Straßenleuchten und ihr Sparpotential

Bad Dürrheim habe 2300 Leuchten im gesamten Stadtgebiet, 200 davon seien dimmbar, so Mundinger weiter. Einen richtig großen Brocken an Kosten könnte man natürlich einsparen, wenn die Beleuchtung nachts ganz ausgeschaltet würde, außer natürlich an den Stellen, wo das aus Verkehrssicherheitsgründen nicht ginge – diesen Schritt ist zum Beispiel die Stadt Donaueschingen gegangen.

Die Idee, im Gewerbegebiet auf LED-Leuchten umzustellen, kam bei Stadtrat Wolfgang Kaiser (LBU) gut an. Das wolle er später weiter diskutieren, besonders im Hinblick darauf, dass man noch nicht wisse, wie sich die Situation weiter entwickeln wird.

Schließung öffentlicher Räume

Weiter angedacht ist über die Winterzeit die Schließung öffentlicher, wenig genutzter Räume, etwa in den Ortsteilen. Hier laufen aktuell Gespräche mit den Ortsvorstehern. In Frage käme es auch, so weitere Überlegungen, Veranstaltungen zu verschieben (zum Beispiel der Neujahrsempfang) oder das Ausweichen auf mehr genutzte Veranstaltungsorte und Räume, wie etwa den Siedersaal nur dann zu heizen, wenn sie tatsächlich genutzt werden.

Schulen und Kitas zu in der Notfallstufe?

Eine Schließung von Schulen oder Kindertagesstätten steht derzeit nicht im Raum, wäre jedoch eventuell die Folge, falls die Regierung bei einem kompletten Ausfall von Gaslieferungen die Notfallstufe ausruft.

Weiter auf Lösungssuche

Aber auch seitens der Gemeinderäte wurden nach der Präsentation Vorschläge eingebracht. So machte Albrecht Schlenker (FDP) das Solemar zum Gesprächsthema. Besonders abends seien in den Schwimmbecken im Außenbereich oft nur wenige Badegäste zu sehen, führte er aus und fragte nach, ob es nicht sinnvoll wäre, die Außenbecken zu schließen.

Daraufhin erklärte Bürgermeister Berggötz, dass das von der Kur- und Bäder GmbH (Kubä) zu prüfen sei und diese ja schon bereits einige Maßnahmen umgesetzt habe, darunter eben auch eine Absenkung der Wasser- und Raumtemperatur und die Schließung des Minara. Man müsse also erstmal noch die weitere Entwicklung abwarten.

Wie geht es mit dem FC-Flutlicht weiter?

Ein weiterer Vorschlag bezog sich darauf, die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz des FC Bad Dürrheim auszuschalten, die an diesem Abend geleuchtet hätte, obwohl keiner beziehungsweise nur wenige Spieler auf dem Platz zu sehen waren. Dazu erklärte Albrecht Schlenker – früher FC-Vorsitzender, dass die Flutlichtanlagen gerade auf allen Sportplätzen leuchten würden. Ende November sei aber sowieso die Saison zu Ende und er würde vorschlagen, bis dahin nichts zu ändern. Nächstes Jahr könne man dann weitersehen.

Weitere Möglichkeiten werden vom Krisenstab in der nächsten Zeit erarbeitet, die dann in der Novembersitzung des Gemeinderates vorgestellt und erörtert werden.