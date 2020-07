von Sabine Naiemi

Die beiden Schulsozialarbeiterinnen der Stadt, Astrid Gauggel und Theres Smakovic, erklärten kürzlich vor dem Verwaltungsausschuss, dass der Bedarf an Schulsozialarbeit steigt. Die Situation in der Stadt sei nicht immer rosig, wie man es in einer solchen Stadt vermuten würde.

Besondere Gefahren gingen unter anderem von der Handynutzung aus. Cybermobbing, auch schon bei jüngeren Kindern, sei auf dem Vormarsch, so die beiden Fachfrauen. Cybermobbing und die Verbreitung (kinder)pornografischer Inhalte über Internet und Whatsapp – das seien schon im Grundschulalter große Themen. Ein weiteres Problem stelle die Überforderung der Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen dar. Diese Schüler stünden unter großem Leistungsdruck. Nicht zuletzt nimmt der bürokratische Aufwand extreme Ausmaße an.

Die Schulsozialarbeit teilt sich in der Kernstadt auf die Grund- und Werkrealschule (GWRS) und die Realschule am Salinensee (RSAS) auf. Die Schulsozialarbeit an der Grundschule nimmt seit Mai 2019 Theres Smakovic im Rahmen einer 50-Prozent-Stelle wahr. Astrid Gauggel ist für 135 Schüler an der GWRS zuständig, also für die Schüler ab der fünften Klasse und für 605 Schüler an der RSAS. Theres Smakovic ist Ansprechpartnerin für rund 250 Grundschulkinder.

Wie man es anhand der Zahlen schon sieht – die Besetzung mit 1,5 Stellen ist, trotz allem was die Stadt leistet, bei weitem nicht ausreichend. Das verdeutlichten Gauggel und Smakovic dann auch vor dem Verwaltungsausschuss.

Die Einzelfallhilfen dominieren innerhalb des Aufgabenspektrums, so Gauggel in ihrem Bericht. Die klassischen Themen in diesem Gebiet sind breit gestreut und reichen von Vernachlässigung, körperlicher und psychischer Misshandlung, Trennungs- und Scheidungsproblematik bis hin zu kindlicher Depression, Alkolol- und Drogenmissbrauch oder Einschränkung der Eltern durch Alkohol, Drogen oder psychischer Erkrankung. Dagegen würden Berührungsängste und Vorurteile der Erziehungsberechtigten oft den Zugang zum Jugendhilfesystem und Unterstützungsmaßnahmen erschweren.

Deutlich zugenommen habe der Beratungsanlass innerhalb von Schülergruppen, die über Messenger-Gruppen, wie etwa Whatsapp, immer häufiger, teilweise auch unbewusst (kinder)pornografische, gewaltverherrlichende oder verfassungsfeindliche Bilder und Filme verbreiten und sich dadurch auch strafbar machen, erklärte Gauggel. Hier gelte es, die Eltern zu sensibilisieren. Die digitalen Medien hätten auch die Präsenz von Mobbing und anderen Konflikten im Alltag der Kinder verschärft.

Überforderung der Schüler

Bei den Beratungsgesprächen an der Realschule sei deutlich geworden, dass die Zahl der Schüler, die an der Leistungsmessung scheitern, spürbar steige, so Gauggel weiter. Durch permanente Misserfolge seien Kinder und Eltern gleichermaßen frustriert. Die Resultate seien Schulunlust bis hin zur Schulvermeidung. Oft seien Verhaltensauffälligkeiten und Gesundheitsstörungen die Folge. Hier gelte es, die Eltern gut zu unterstützen.

Im Rahmen der Diskussion konnten die Ausschussmitglieder angesichts der Situation die Notwendigkeit einer Personalaufstockung nachvollziehen. Die Beratung darüber wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.