von Alexander Hämmerling

Trotz Homeschooling und widriger Prüfungsumstände, halten sie nun doch ihre Abschlusszeugnisse in den Händen: 73 Schüler der Klassen 10a, 10b und 10c sowie 14 Hauptschüler der Realschule am Salinensee feiern ihren Schulabschluss mit Freunden und Familie im Haus des Bürgers. Zu Corona-Zeiten ein sich kompliziert gestaltendes Unterfangen. Was sonst eine opulente Fete mit mehreren Hundert Feiernden in Bad Dürrheims zentralem Treffpunkt war, ist für den Jahrgang 2020 eine Fließbandabfertigung. Jahrgangsbester ist der Biesinger Johannes Bürk.

Jeweils etwa 30 Minuten dauerte der Festakt für je eine Klasse. Verließ eine Festgesellschaft das Haus des Bürgers, so wartete die nächste Staffel bereits vor dem Haupteingang. Schüler als auch Eltern ließen sich durch die Prozedur die Stimmung nicht vergällen. Die ersten Abendkleider und Sakkos saßen adrett, Bilderfolgen mit Erinnerungen der vergangenen Jahre in Gemeinschaft wurden ausgestrahlt als auch festliche Worte gesprochen.

Zu Corona-Zeiten gibt es nur kleine Festgesellschaften. Jede Klasse hatte ihre eigene Mini-Feier.

Rektorin Stephanie Martin sieht die Kapriolen der Corona-Krise für die Schüler als Feuertaufe. „Die Unsicherheit ist auch ein Faktor für die Zukunft. Das habt ihr in den letzten Monaten erfahren und gelernt, damit umzugehen.“ Mit Neugier, Mut und Zuversicht sollen ihre ehemaligen Schützlinge dem Leben begegnen. Adressiert an Bürgermeister Jonathan Berggötz äußerte Martin die Bitte, angesichts der finanziell schwierigen Lage und Haushaltssperre die Rahmenbedingungen für die Bildung nicht zu vernachlässigen. „Investitionen in die Bildung sind eine Investition in die Zukunft“, so Martin.

Gruppenbild der Klasse 10b nach der Zeugnisübergabe.

Als Haupt des Schulträgers, der Stadt Bad Dürrheim, zeigte sich Berggötz schon über das Zustandekommen einer Abschlussfeier angetan: „Viele Schulen in Baden-Württemberg feiern dieses Jahr ja überhaupt nicht. Ich halte so etwas jedoch für enorm wichtig.“ Der Jahrgang 2020 sei durch das Bestehen des heiklen Jahres einer der „fortschrittlichsten“ und genieße optimale Voraussetzungen für die Zukunft, ob bei Beginn einer Ausbildung oder dem Besuch einer weiterführenden Schule.

Eine profunde Anzahl an Auszeichnung hatte der Jahrgang zudem im Portfolio. Insgesamt wurden 24 Lobe und acht Preise ausgeschüttet. Mit einem Notendurchschnitt von 1,2 ist Johannes Bürk aus Biesingen Schulbester und erhielt den Preis der Stadt Bad Dürrheim.

In der 10a ist Pascale Spudic Klassenbester und erhielt einen Preis. Ein Lob wurde Sarah Calini, Lena Efinger, Lia Frey, Jessica Greßierer und Nikolas Monopoli zuteil.

Klassenbester der 10b ist Johannes Bürk, neben ihm erhalten auch Alina Bayer und Damaris Ulrich einen Preis. Ein Lob geht an Madeline Sophie Büttner, Malte Graf, Svenja Köpfler, Sarah Krickl, Leonie Künstler, Lia Leber, Emanuel Molleker, Nigin Rahmani, Maximilian Romer und Salome Schäfer.

Die 10c wird von Clara Schwarzwälder als Klassenbeste angeführt. Neben ihr wurden auch Cheyenne Axt und Elis Gris Petrovic mit einem Preis ausgezeichnet. Ein Lob konnten sich Sandra Böhnisch, Noah Buck, Lisa Eisemann, Sky-Noah Jäckle, Jeremias Messmer, Thomas Nopper, Nils Obergfell, Tobias Rösch und Vincent Wehrle sichern.