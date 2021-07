Bad Dürrheim vor 3 Stunden

Die Preise für Bad Dürrheimer Immobilien sind überhitzt

Käufer nehmen für Eigentum hohe Kosten in Kauf. Spekulationen treiben Preise weiter in die Höhe. Eine Immobilienblase sieht Architekt und Immobilienunternehmer Michael Rebholz in der Kurstadt allerdings nicht.