von jdk

Evangelische Kirche Biesingen. Bild: Helen van Almsick | Bild: Helen van Almsick

In Biesingen und Oberbaldingen entfallen die evangelischen Präsenz-Gottesdienste bis auf weiteres. Schweren Herzens hat der Kirchengemeinderat beschlossen, wegen der aktuellen Corona-Situation, den Inzidenzzahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis und der coronabedingten Schließung der beiden Baldinger Kindergärten, ab sofort bis zum 10. Januar 2021 sämtliche Gottesdienste abzusagen. Weder die angekündigten Weihnachtsgottesdienste noch der Silvestergottesdienst werden stattfinden. Je nach Entwicklung der Pandemie in der Region werden nach dem 10. Januar 2021 weitere Entscheidungen gefällt. Unter den folgenden Web-Adressen können Gottesdienste online mitgefeiert werden: Mit dem ehemaligen Pfarrer in Oberbaldingen Dirk Hasselbeck unter: https://ekg-durmersheim.de/online-gottesdienst/. Die Übersicht von Online-Gottesdiensten der Evangelischen Kirche ist zu finden unter https://www.ekd.de/datenbank-gottesdienste-weihnachten, Online-Kindergottesdienste gibt es auf Youtube.