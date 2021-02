von Sabine Naiemi

Das Tauwetter, verbunden mit den heftigen Regenfällen, hat auch in Sunthausen dafür gesorgt, dass der Pegel der Kötach kräftig ansteigt.

Bad Dürrheim-Sunthausen (Schwarzwald-Baar-Kreis) Bild: Michael Heuberger | Bild: Michael Heuberger

Doch es blieb alles soweit im Rahmen.

Bild: Dirk Murer

In Bad Dürrheim ist die Stille Musel ordentlich vollgelaufen, aber sie ist nicht über die Ufer getreten. Allerdings kann es durch den erneuten Regen in den nächsten Tagen am Mittwoch nochmals zu Hochwasser kommen.